Az LVMH elnök-vezérigazgatója szeret első lenni – ha ilyen ütemben gyarapodik a vagyona, hamarosan a világ leggazdagabb embere lesz. Az LVMH elnök-vezérigazgatója szeret első lenni – ha ilyen ütemben gyarapodik a vagyona, hamarosan a világ leggazdagabb embere lesz. 2019. december. 17. 06:12 Európa leggazdagabb embere 39 milliárd dollárt keresett idén Egy győri férfi eladott egy autót, majd három nap múlva visszalopta egy csavarhúzó segítségével. Az ügyészség most emelt vádat a férfival szemben, aki akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség most emelt vádat a férfival szemben, aki akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. 2019. december. 16. 13:58 Eladta, majd visszalopta autóját egy győri férfi Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait. 2019. december. 16. 12:41 Bajnokok Ligája: Real–ManCity, illetve a 2012-es döntő visszavágója a legjobb 16 között Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő, hogy a nagyvállalatok elhagyják az országot – közölte Angela Merkel. Berlin szerint elsősorban Vietnamból, Indiából és Mexikóból érkezhetnek munkások. 2019. december. 15. 15:18 Merkel az EU-n kívüliek bevándorlásáért lobbizik Nem végleg. 2019. december. 15. 17:16 Gyűlöletkeltő tanokat hirdetett egy prédikátor, kitiltották egy brüsszeli negyedből A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) embertelennek, a szolidaritás sárba tiprásának tartja a társadalombiztosítási (tb) ellátásról szóló, előző héten elfogadott új törvényt és ezért annak visszavonását követeli - közölte a szervezet vasárnap az MTI-vel. 2019. december. 15. 11:14 Embertelen, egymás ellen fordítja az orvost és betegét - újabb vélemény az új tb-törvényről A plüss vízipók marad, az embernagyságút átalakítják. 2019. december. 17. 05:05 A szervezők is elismerték: ciki a tangás vízipók, áttervezik A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek között a Fidesz frakcióvezetőjének és a volt polgármesternek is. 2019. december. 16. 12:49 Pikó: Kocsis Máténak is jóvá kellett hagynia a kerületi lapot megjelenés előtt