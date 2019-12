Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6929681-d620-4a42-a1d5-65d636827662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik melegvíz-vezeték tört el. Az eset magával rántotta a teljes informatikai rendszert is.","shortLead":"Az egyik melegvíz-vezeték tört el. Az eset magával rántotta a teljes informatikai rendszert is.","id":"20191217_csotores_informatikai_rendszer_vizvezetek_pecs_rendelo_betegellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6929681-d620-4a42-a1d5-65d636827662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27833a2-9cc7-4b0a-b301-311b67fd7ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_csotores_informatikai_rendszer_vizvezetek_pecs_rendelo_betegellatas","timestamp":"2019. december. 17. 12:33","title":"Csőtörés miatt nem volt betegellátás három pécsi rendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – fel a kérdést a Nane Egyesült szakértője a győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban. Kiderült ugyanis: jó magaviselet miatt szeptemberben szabadult a börtönből az a férfi, aki vasárnap megölte nevelt lányát és 10 éves kisfiát Győrben. A férfi azért ült börtönben, mert féltékenységből meg akarta ölni a gyerekei anyját. ","shortLead":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – fel...","id":"20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc119890-d5c3-4c16-b7f8-c837b21a22a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","timestamp":"2019. december. 16. 16:00","title":"A bírósági szakértő fél éve írásba adta: minden rendben az apával, aki most megölte gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére érhetünk. Szerencsére számos olyan egyszerű technika létezik, amelyek segítségével már rövid távon feltöltődhetünk lelkileg, szellemileg. ","shortLead":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére...","id":"20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d95a11-73f4-40c4-a90a-1e4c66165b10","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","timestamp":"2019. december. 17. 12:15","title":"Erejének végére ért? Íme a feltöltődés néhány egyszerű módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Keveset változtatnak a múlt héten rosszul megszavazott, majd visszaküldött törvényen.","shortLead":"Keveset változtatnak a múlt héten rosszul megszavazott, majd visszaküldött törvényen.","id":"20191217_parlament_orszaggyules_szavazas_birosagok_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993e163a-4a19-41a5-a38d-cd494c170156","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_parlament_orszaggyules_szavazas_birosagok_torveny","timestamp":"2019. december. 17. 13:31","title":"Újra nekifutnak a parlamentben, hátha most nem rontják el a szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre gyakrabban fordulnak meg vagy tolatnak vissza az autópályán az autósok, ha eltévesztenek egy le- vagy felhajtót. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért közlekedésbiztonsági kampányt indított.","shortLead":"Egyre gyakrabban fordulnak meg vagy tolatnak vissza az autópályán az autósok, ha eltévesztenek egy le- vagy felhajtót...","id":"20191217_autopalya_kozutkezelo_kampany_soforok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8bc1ea-48c2-4ede-8e7f-acad9080fa5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_autopalya_kozutkezelo_kampany_soforok","timestamp":"2019. december. 17. 14:28","title":"Ne forduljon meg az autópályán! – könyörög a közútkezelő az új kampányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0297ddbd-9c7b-4629-875d-c6b8695668b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorsportok egyik legismertebb figuráját is meglepte a Ford elektromos szabadidő-autója. ","shortLead":"A motorsportok egyik legismertebb figuráját is meglepte a Ford elektromos szabadidő-autója. ","id":"20191217_ken_block_elektromos_mustang_suv_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0297ddbd-9c7b-4629-875d-c6b8695668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f28a363-ab72-4c5b-9e95-456a1acecbbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_ken_block_elektromos_mustang_suv_villanyauto","timestamp":"2019. december. 17. 13:10","title":"Kipróbálta az elektromos Mustang SUV-ot Ken Block, aki most vezetett először villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi Választási Iroda vezetője is beleszólt a józsefvárosi kerületi lapban megjelent cikkekbe. ","shortLead":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi...","id":"20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb803b2-ed35-4f42-814d-c0c74ad643d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","timestamp":"2019. december. 17. 12:21","title":"Pikó: A Józsefváros szerkesztőségében gyakorlatilag kibelezték a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségre vasárnap érkezett bejelentés, hogy a Tolna megyei Bátaszék egyik utcájában két férfi verekszik, az egyikük rálőtt a másikra.","shortLead":"A rendőrségre vasárnap érkezett bejelentés, hogy a Tolna megyei Bátaszék egyik utcájában két férfi verekszik...","id":"20191216_Gyerekei_latogatasa_kozben_verte_meg_feleseget_es_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5cd291-78d0-4084-a3d6-6012e3429ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Gyerekei_latogatasa_kozben_verte_meg_feleseget_es_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 14:25","title":"Gyerekei látogatása közben verte meg feleségét és kezdett lövöldözni egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]