[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyanannyit kell majd fizetni az euró átutalásért, mint a Magyarországon belül tranzakciókért.","shortLead":"Ugyanannyit kell majd fizetni az euró átutalásért, mint a Magyarországon belül tranzakciókért.","id":"20191216_Olcsobb_lesz_eurot_atutalni_Magyarorszagrol_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86859479-5dbd-497c-825d-9bc485163906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Olcsobb_lesz_eurot_atutalni_Magyarorszagrol_is","timestamp":"2019. december. 16. 14:46","title":"Olcsóbb lett az eurós utalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsman azért indított vizsgálatot, hogy kiderüljön, hibáztak, vagy mulasztottak-e a gyermekvédelmi szervek.","shortLead":"Az ombudsman azért indított vizsgálatot, hogy kiderüljön, hibáztak, vagy mulasztottak-e a gyermekvédelmi szervek.","id":"20191217_Gyori_csaladirtas_Soron_kivuli_vizsgalatot_indit_az_alapjogi_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d79cf9b-b4b6-464f-9663-c5a97056d802","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Gyori_csaladirtas_Soron_kivuli_vizsgalatot_indit_az_alapjogi_biztos","timestamp":"2019. december. 17. 19:22","title":"Győri gyerekgyilkosság: Soron kívüli vizsgálatot indít az alapjogi biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek. ","shortLead":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat...","id":"20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18eb6ba3-4878-4294-ad2b-e271631c3207","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","timestamp":"2019. december. 17. 15:17","title":"Nagy Ervin: És most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4408e2dd-5aee-4807-83b1-5ce61226e6c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint a politikai erőviszonyokról a választások döntenek, ezért semmiképpen sem kíván lemondani.","shortLead":"A kormányfő szerint a politikai erőviszonyokról a választások döntenek, ezért semmiképpen sem kíván lemondani.","id":"20191217_Tizezrek_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasat_kovetelve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4408e2dd-5aee-4807-83b1-5ce61226e6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b3029-c524-4efe-be1c-3b974b9bf214","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Tizezrek_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasat_kovetelve","timestamp":"2019. december. 17. 22:01","title":"Tízezrek tüntettek Prágában a miniszterelnök lemondását követelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e81153-6e40-45fe-aac4-f020f1693d7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervezett 10. szimfóniájáról csak néhány vázlat maradt fenn Ludwig van Beethoven feljegyzései között, a mű megkomponálását meghiúsította a német zeneszerző 1827-ben bekövetkezett halála. Most zenetörténészek és számítógépes szakemberek versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a zeneművet mesterséges intelligencia segítségével Beethoven születésének 250. évfordulójára, amelyet 2020-ban ünnepel a világ.","shortLead":"A tervezett 10. szimfóniájáról csak néhány vázlat maradt fenn Ludwig van Beethoven feljegyzései között, a mű...","id":"20191216_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_emlekev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e81153-6e40-45fe-aac4-f020f1693d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b2a39-c4c0-4a00-9856-bcd847286330","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_emlekev","timestamp":"2019. december. 16. 21:20","title":"Mesterséges intelligencia fejezi be Beethoven félbemaradt szimfóniáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszerűsíthetik a tagdíjak rendszerét az agrárkamaránál, de ez sokak számára nagy emelést jelentene.","shortLead":"Egyszerűsíthetik a tagdíjak rendszerét az agrárkamaránál, de ez sokak számára nagy emelést jelentene.","id":"20191218_Mfor_Megduplaznak_a_gazdak_kamarai_tagdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc49ef9d-b657-4f79-a201-dcd0f71c82fd","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Mfor_Megduplaznak_a_gazdak_kamarai_tagdijat","timestamp":"2019. december. 18. 09:14","title":"Mfor: Megdupláznák a gazdák kamarai tagdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d4ada-28d9-4ba4-a8b8-5e3131d646ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár mindenhonnan azt halljuk, hogy nem olvasnak a gyerekek, ez szerencsére nem teljesen igaz, a könyvespiac mintegy 30 százalékát teszik ki a gyermek- és ifjúsági könyvek, és még ma is az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék gyerekek számára a könyv. A kiadók épp ezért el is árasztják ilyenkor a boltokat a köteteikkel, a bőséges választékból válogattunk ki tíz könyvet, amelyeket jó szívvel ajánlunk a fa alá.\r

\r

","shortLead":"Bár mindenhonnan azt halljuk, hogy nem olvasnak a gyerekek, ez szerencsére nem teljesen igaz, a könyvespiac mintegy 30...","id":"20191216_13_tuti_gyerekkonyv_karacsonyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21d4ada-28d9-4ba4-a8b8-5e3131d646ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f14f43-3cc7-4c88-af44-2ecbb02d62eb","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_13_tuti_gyerekkonyv_karacsonyra","timestamp":"2019. december. 16. 20:00","title":"13 tuti gyerekkönyv karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","shortLead":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","id":"20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc3c115-cb8a-415e-9418-d7d7d4216105","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","timestamp":"2019. december. 17. 11:10","title":"Megállapodott a UPC Direct és az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]