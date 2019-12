Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák, egyre kevesebb a dohányos, sűrű ködre figyelmeztetnek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák, egyre kevesebb a dohányos, sűrű ködre figyelmeztetnek...","id":"20191219_Radar360_Felelossegre_vonjak_Trumpot_Salvini_is_bajban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba615718-0792-43c4-9f94-833d1cd2e95c","keywords":null,"link":"/360/20191219_Radar360_Felelossegre_vonjak_Trumpot_Salvini_is_bajban","timestamp":"2019. december. 19. 08:00","title":"Radar360: Felelősségre vonják Trumpot, Salvini is bajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522be4aa-28cc-42c3-a8e4-4e05a05ffdac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség egy olyan missziót tervez, amelynek keretében űrszemetet távolítanak el Föld körüli pályáról. Nem az összeset szedik össze, most csak egy darabért mennek.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség egy olyan missziót tervez, amelynek keretében űrszemetet távolítanak el Föld körüli pályáról...","id":"20191218_clearspace_1_urszemet_vespa_modul_raketa_esa_europai_urugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=522be4aa-28cc-42c3-a8e4-4e05a05ffdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1df751-9dc6-48f6-9381-433f24ca02b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_clearspace_1_urszemet_vespa_modul_raketa_esa_europai_urugynokseg","timestamp":"2019. december. 18. 11:03","title":"Felküldenek az űrbe egy kis robotot, hogy lehozzon egy 100 kilós szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis szerint nem kellene új törésvonalakat nyitni az Európai Unión belül.","shortLead":"Klaus Iohannis szerint nem kellene új törésvonalakat nyitni az Európai Unión belül.","id":"20191217_Roman_elnok_nem_akar_Orbannal_uj_KozepEuropat_epiteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459fbf94-0e01-42a3-a70e-3432be94878f","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Roman_elnok_nem_akar_Orbannal_uj_KozepEuropat_epiteni","timestamp":"2019. december. 17. 18:20","title":"A román elnök nem akar Orbánnal új Közép-Európát építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 60 éves férfi fenyegetőzött bombarobbantással. Elítélték.","shortLead":"Egy 60 éves férfi fenyegetőzött bombarobbantással. Elítélték.","id":"20191219_Fopolgarmester_ur_fejezze_be_a_lopast_mondta_a_betelefonalo_majd_kozolte_hogy_felrobbantja_a_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb8d60f-a8c5-4b44-aa58-45634ec3d05a","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Fopolgarmester_ur_fejezze_be_a_lopast_mondta_a_betelefonalo_majd_kozolte_hogy_felrobbantja_a_hazat","timestamp":"2019. december. 19. 13:57","title":"„Főpolgármester úr, fejezze be a lopást” – mondta a betelefonáló, majd közölte, hogy felrobbantja a házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy román férfi egy társával együtt fosztogatta a sofőröket.","shortLead":"Egy román férfi egy társával együtt fosztogatta a sofőröket.","id":"20191219_Vadat_emeltek_az_alvo_soforokre_vadaszo_trukkos_tolvajjal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3983f908-6230-46e7-a1e8-fba04f46f837","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Vadat_emeltek_az_alvo_soforokre_vadaszo_trukkos_tolvajjal_szemben","timestamp":"2019. december. 19. 09:35","title":"Vádat emeltek az alvó sofőrökre vadászó trükkös tolvajjal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","shortLead":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","id":"20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca9a66-5d17-41cb-81b1-8aa3b7e8c3cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 18. 15:01","title":"Zsidó temetőt rongáltak meg Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját...","id":"20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885eaca4-aac4-4af8-8a5a-8d892e84a7a6","keywords":null,"link":"/360/20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Radar360: Nagy Ervin pöcegödör politikai életről beszélt, Orbán stadionban ünnepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Nagy kérdés, mi derül még ki a megrendelőkről a tárgyalások során.","shortLead":"Nagy kérdés, mi derül még ki a megrendelőkről a tárgyalások során.","id":"20191219_Megkezdodott_a_Kuciakgyilkossag_pere_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525b00a-ba0e-4d3b-aa22-024bd40354c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Megkezdodott_a_Kuciakgyilkossag_pere_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 19. 11:53","title":"Megkezdődött a Kuciak-gyilkosság pere Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]