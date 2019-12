Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1647a402-d09e-4ffc-a6c4-0171abd464a4","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az idő megszépítette a magát a Kárpátok Géniuszának nevező Nicolae Ceausescu emlékét, Románia lakóinak már több mint 60 százaléka van jó véleménnyel a gyorsított eljárásban kivégzett diktátorról, aki perében azt mondta, majd a román nép mond róla végső ítéletet. Ítéletre vár – ha nem is végsőre – a véres rendszerváltás utáni első megválasztott román elnök, Ion Iliescu, akit súlyos vádakkal illetnek 1989-es cselekedeteiért.","shortLead":"Az idő megszépítette a magát a Kárpátok Géniuszának nevező Nicolae Ceausescu emlékét, Románia lakóinak már több mint 60...","id":"201951__roman_forradalom_89__veres_rendszervaltas__12_kotetnyi_vadirat_egymillio_lovedek__beke_veletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1647a402-d09e-4ffc-a6c4-0171abd464a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17562f2-ab0a-4c49-91dc-11e2a9ac9815","keywords":null,"link":"/360/201951__roman_forradalom_89__veres_rendszervaltas__12_kotetnyi_vadirat_egymillio_lovedek__beke_veletek","timestamp":"2019. december. 22. 08:15","title":"30 év után bíróság ítélet értékelheti át, amit a román forradalomról tudhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"2018-ban indult a visszaesés.","shortLead":"2018-ban indult a visszaesés.","id":"20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8372cfbc-eec4-4ebd-8edf-895bbb944244","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","timestamp":"2019. december. 22. 11:06","title":"A vámháború miatt jövőre is kevesebb autót adnak el Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f4728-65bb-46c4-894c-e062dda80df6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A jelenlegi túlzott felhajtás nem tesz jót a mesterséges intelligencia ügyének, sőt visszavetheti a fejlődést – figyelmeztetnek szakértők.","shortLead":"A jelenlegi túlzott felhajtás nem tesz jót a mesterséges intelligencia ügyének, sőt visszavetheti a fejlődést –...","id":"201951__zsakutcaban_azmi__teves_joslatok__oz_anagy_varazslo__robotra_varva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f4728-65bb-46c4-894c-e062dda80df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e595af-bf62-40c1-80cf-7915c067bc89","keywords":null,"link":"/360/201951__zsakutcaban_azmi__teves_joslatok__oz_anagy_varazslo__robotra_varva","timestamp":"2019. december. 22. 12:00","title":"Annyira rá vagyunk kattanva a mesterséges intelligenciára, hogy besülhet az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után húzta a Borsod megyei Hejőbábán októberben. \r

","shortLead":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után...","id":"20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b218ffc1-5bde-4493-bfef-12ae16800dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","timestamp":"2019. december. 22. 19:57","title":"Már jól van a kutya, akit gazdája a robogója mögé kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Moszkva kész kiterjeszteni a hadászati támadófegyverek korlátozásáról megkötött START-3 egyezményt a hiperszonikus, irányítható szárnyas siklóblokkal felszerelt Avangard rakétarendszerre és a Szarmat interkontinentális nehézrakétára is - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap a Pervij Kanal állami tévécsatorna politikai műsorában.","shortLead":"Moszkva kész kiterjeszteni a hadászati támadófegyverek korlátozásáról megkötött START-3 egyezményt a hiperszonikus...","id":"20191222_Engedmenyeket_tenne_nagy_hatotavolsagu_raketainal_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf4991b-02b8-49c8-8f50-6da0dfb2ddb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_Engedmenyeket_tenne_nagy_hatotavolsagu_raketainal_Oroszorszag","timestamp":"2019. december. 22. 16:32","title":"Engedményeket tenne nagy hatótávolságú rakétáinál Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4301f6-6d97-42aa-b5af-ecb40b2d0014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb túlsúlyos szerelvényt kapcsoltak le a rendőrük. ","shortLead":"Újabb túlsúlyos szerelvényt kapcsoltak le a rendőrük. ","id":"20191221_A_Mercedes_terepjarot_mar_nem_kellett_volna_felrakni_a_trelerre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4301f6-6d97-42aa-b5af-ecb40b2d0014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d13f1f9-7270-4289-84e4-169447d388e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191221_A_Mercedes_terepjarot_mar_nem_kellett_volna_felrakni_a_trelerre","timestamp":"2019. december. 21. 15:25","title":"A Mercedes terepjárót már nem kellett volna felrakni a trélerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RS Q3 lényegében úgy lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra, mint egy hamisítatlan sportkocsi. ","shortLead":"Az RS Q3 lényegében úgy lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra, mint egy hamisítatlan sportkocsi. ","id":"20191223_mar_kaphato_a_gyorben_gyartott_400_loeros_kompakt_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540144fc-b53e-4f34-ac45-a190a24d14e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_mar_kaphato_a_gyorben_gyartott_400_loeros_kompakt_divatterepjaro","timestamp":"2019. december. 23. 06:41","title":"Már kapható a Győrben gyártott 400 lóerős kompakt divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Két anakronizmus vagy valami más? Csizmadia Ervin fontosnak tartotta elővenni Kis János 2013-ban írt történelmi tablóját a Fideszről és az MSZP-ről.","shortLead":"Két anakronizmus vagy valami más? Csizmadia Ervin fontosnak tartotta elővenni Kis János 2013-ban írt történelmi...","id":"20191223_Ket_anakronizmus_vagy_valami_mas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ca6f87-a8e7-4ab9-a84f-c86169c932cc","keywords":null,"link":"/360/20191223_Ket_anakronizmus_vagy_valami_mas","timestamp":"2019. december. 23. 07:00","title":"A '89-eshez mérhető, de tartósabb megegyezés lehetősége - Csizmadia Ervin elemzi Kis János írását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]