[{"available":true,"c_guid":"4977cf10-65e0-4b36-9dc6-6a7ef873445a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A robotok nemcsak elveszik az emberek munkáját, hanem állást is kínálnak nekik: terjed a mesterséges intelligencia alkalmazása az álláskeresésben és a jelentkezők kiválogatásában.","shortLead":"A robotok nemcsak elveszik az emberek munkáját, hanem állást is kínálnak nekik: terjed a mesterséges intelligencia...","id":"201951__emberfelvetel_geppel__arcoskodas__nok_hatranyban__szemelytelen_szemelyzetis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4977cf10-65e0-4b36-9dc6-6a7ef873445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2631cb-70de-45e2-9663-b34602055080","keywords":null,"link":"/360/201951__emberfelvetel_geppel__arcoskodas__nok_hatranyban__szemelytelen_szemelyzetis","timestamp":"2019. december. 23. 15:00","title":"Vannak az állásinterjúknak ravasz trükkjei, melyeket csak a gépek szúrnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem minden minisztériumban hullott a közpénzeső.","shortLead":"Nem minden minisztériumban hullott a közpénzeső.","id":"20191223_Havi_fizetesuknek_megfelelo_karacsonyi_jutalmat_kaptak_a_Belugyminiszterium_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adda242-7808-4fac-9dfd-2bdb06051d3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Havi_fizetesuknek_megfelelo_karacsonyi_jutalmat_kaptak_a_Belugyminiszterium_dolgozoi","timestamp":"2019. december. 23. 17:29","title":"Havi fizetésüknek megfelelő karácsonyi jutalmat kaptak a Belügyminisztérium dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az európai uniós hatóságoknak is rá kell bólintaniuk a tranzakcióra.","shortLead":"Még az európai uniós hatóságoknak is rá kell bólintaniuk a tranzakcióra.","id":"20191223_Eldolt_az_MVMhez_kerul_a_Matrai_Eromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113f2856-d875-4b11-846b-ce825e122335","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Eldolt_az_MVMhez_kerul_a_Matrai_Eromu","timestamp":"2019. december. 23. 14:24","title":"Eldőlt: kimenekítette az állam Mészáros Lőrincet a Mátrai Erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed9f8f4-d5e5-4cf9-8a68-89e712a8c4fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zsákmány tízmillió forintot ért volna - ha nem kapják el a határrendészek. ","shortLead":"A zsákmány tízmillió forintot ért volna - ha nem kapják el a határrendészek. ","id":"20191224_Tobb_mint_hetezer_doboz_cigit_talaltak_a_csempesznel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed9f8f4-d5e5-4cf9-8a68-89e712a8c4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f67160-6786-485b-a5c6-1c6a0421d0d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Tobb_mint_hetezer_doboz_cigit_talaltak_a_csempesznel","timestamp":"2019. december. 24. 10:20","title":"Több mint hétezer doboz csempészcigit találtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574925a7-5d3b-4004-8e19-b9956dbce577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ételt Az Életért Alapítvány munkatársai 1000 adag ebéddel és 900 élelmiszercsomaggal készültek a Népligetben. \r

","shortLead":"Az Ételt Az Életért Alapítvány munkatársai 1000 adag ebéddel és 900 élelmiszercsomaggal készültek a Népligetben. \r

","id":"20191224_Mara_kora_reggel_tobb_szazan_alltak_sorba_a_karacsonyi_etelosztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=574925a7-5d3b-4004-8e19-b9956dbce577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a7b77-4ae7-468e-a169-c9e8fe165781","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Mara_kora_reggel_tobb_szazan_alltak_sorba_a_karacsonyi_etelosztason","timestamp":"2019. december. 24. 15:21","title":"Már órákkal a kezdés előtt több százan álltak sorba a karácsonyi ételosztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útzár mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Teljes útzár mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20191224_Elutottek_egy_biciklit_tolo_gyalogost_Martfunel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59df88a2-df51-431a-bbaf-8c12610d520f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191224_Elutottek_egy_biciklit_tolo_gyalogost_Martfunel","timestamp":"2019. december. 24. 19:12","title":"Elütöttek egy biciklit toló gyalogost Martfűnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013e435-f796-4167-9cac-ccb252e4f23a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már szinte biztosra vehetjük, hogy jövőre egy olcsóbb Galaxy Note10-változat is megjelenik majd. Újabb részletek szivárogtak ki az SM-N770F modellszámú készülékről, amely vélhetően a Galaxy Note10 Lite.","shortLead":"Azt már szinte biztosra vehetjük, hogy jövőre egy olcsóbb Galaxy Note10-változat is megjelenik majd. Újabb részletek...","id":"20191224_samsung_galaxy_note10_lite_olcsobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b013e435-f796-4167-9cac-ccb252e4f23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fbfbb9-5963-417d-b1b0-6a083b3edab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_samsung_galaxy_note10_lite_olcsobb","timestamp":"2019. december. 24. 10:03","title":"Hivatalosnak tűnő képek: ilyen lesz a Galaxy Note10 család legolcsóbb tagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","shortLead":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","id":"20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef6207-1a09-4ea4-ae03-b6dcb3033641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","timestamp":"2019. december. 23. 15:38","title":"A gyógyszerészeti hivatal vizsgálja a legújabb csodaszert, a c-peptidet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]