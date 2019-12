Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Jane Fonda az ősz hajú barátaival egy olyan időszakban adott pluszenergiákat a klímamozgalomnak, amikor a tinédzserek vették magukhoz a hatalmat. Idén megmutatta, hogy nyolcvan felett is igazán veszélyesek tudnak lenni a nők, és a lázadásnak nincs korhatára. Nekem 2019-ben ő volt az év embere. ","shortLead":"Jane Fonda az ősz hajú barátaival egy olyan időszakban adott pluszenergiákat a klímamozgalomnak, amikor a tinédzserek...","id":"20191227_Jane_Fonda_80_felett_is_a_nyelvet_nyujtja_a_hatalomnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefb6d73-a38c-4a78-be95-c51931aef685","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Jane_Fonda_80_felett_is_a_nyelvet_nyujtja_a_hatalomnak","timestamp":"2019. december. 27. 14:00","title":"Aki 80 felett is a nyelvét nyújtja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc66508-8267-48a5-b097-b23e4d781bdf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert és kevésbé ismert művész alkotásait láthatjuk, különleges tálalásban.","shortLead":"Ismert és kevésbé ismert művész alkotásait láthatjuk, különleges tálalásban.","id":"201951_becsi_kiallitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc66508-8267-48a5-b097-b23e4d781bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13018993-6b9a-4703-a3d5-a804d89fe43d","keywords":null,"link":"/360/201951_becsi_kiallitasok","timestamp":"2019. december. 26. 12:15","title":"Ha kiállításokról van szó, Bécs kitesz magáért, ez most így van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon persze nincsenek oligarchák, de valahogy néhány, jórészt Orbán Viktorhoz közeli vállalkozó mesés vagyonra tett szert, mióta Orbán Viktor a miniszterelnök. Tiborcz István állami hitelt kapott decemberben, Mészáros Lőrinctől pedig az állam átveszi a ramaty erőművét.","shortLead":"Magyarországon persze nincsenek oligarchák, de valahogy néhány, jórészt Orbán Viktorhoz közeli vállalkozó mesés...","id":"20191227_A_Jezuska_bokezu_ajandekokkal_lepte_meg_a_NER_oligarchait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237de007-8b3e-46d2-9ce1-f50c0b131952","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_A_Jezuska_bokezu_ajandekokkal_lepte_meg_a_NER_oligarchait","timestamp":"2019. december. 27. 07:00","title":"A „Jézuska” bőséges ajándékkal lepte meg a NER oligarcháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc","c_author":"Szepesi András","category":"360","description":"A technológiai fejlődés számtalanszor felforgatta már az orvosi etikát, legyen szó lombikbébikről, génmanipulációról vagy klónozásról. A következő kihívás a mesterséges intelligencia betörése lehet a mindennapi gyógyításba.","shortLead":"A technológiai fejlődés számtalanszor felforgatta már az orvosi etikát, legyen szó lombikbébikről, génmanipulációról...","id":"201951__gyogyito_intelligencia__ember_es_gep__adatbaj__egy_szem_tobbet_lat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c42a5-e61c-47de-a566-13c637cff796","keywords":null,"link":"/360/201951__gyogyito_intelligencia__ember_es_gep__adatbaj__egy_szem_tobbet_lat","timestamp":"2019. december. 27. 08:15","title":"Szabad-e a mesterséges intelligencia kezébe adni a szikét és az adatainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyinál is többet mobilinterneteztek a Telekom ügyfelei a karácsonyi időszakban, mint tavaly. Az SMS álmában még csönget egy picit.","shortLead":"A tavalyinál is többet mobilinterneteztek a Telekom ügyfelei a karácsonyi időszakban, mint tavaly. Az SMS álmában még...","id":"20191227_telekom_mobilinternet_forgalom_karacsonykor_sms_szama_uzenetkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480ca6a4-4ac3-42be-b131-d75c411bc10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_telekom_mobilinternet_forgalom_karacsonykor_sms_szama_uzenetkuldes","timestamp":"2019. december. 27. 13:43","title":"Megugrott a mobilnet a Telekomnál, de az igazán érdekes az, hogy mennyivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szelídített kengurukat tart egy család Balenben, ezek közül egy eltűnt, egy másik megsebesült. A gyanúsított egy határátlépő farkas, August.\r

\r

","shortLead":"Szelídített kengurukat tart egy család Balenben, ezek közül egy eltűnt, egy másik megsebesült. A gyanúsított...","id":"20191226_Migrans_farkas_falt_fel_szenteste_egy_kengurut_Belgiumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9787f5-b4e5-4bd0-8eed-f9cf0816ba33","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Migrans_farkas_falt_fel_szenteste_egy_kengurut_Belgiumban","timestamp":"2019. december. 26. 15:56","title":"Migráns farkas falt fel szenteste egy kengurut Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f069b116-fb87-4ef3-9da2-6351c362561f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt akarták, hogy az ő karácsonya se teljen könnyebben, mint az áldozatok hozzátartozóinak.","shortLead":"Azt akarták, hogy az ő karácsonya se teljen könnyebben, mint az áldozatok hozzátartozóinak.","id":"20191227_Kereszteket_allitottak_a_veronai_busztragedia_soforjenek_haza_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f069b116-fb87-4ef3-9da2-6351c362561f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aee15a-74ca-42a9-ad61-aa710e8eed39","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Kereszteket_allitottak_a_veronai_busztragedia_soforjenek_haza_ele","timestamp":"2019. december. 27. 14:34","title":"Kereszteket állítottak a veronai busztragédia sofőrjének háza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka, azaz Hozleiter Fanny és férje, Sándor (Sankó), valamint Vékony Zoli producer a közelmúltban fejezték be első közös filmjük, a Mosolyka – Majd helyett MOST forgatását. Csuja Imrétől Udvaros Dorottyáig, Kiss Tibitől Szabó Győzőig a művészvilág nagy nevei csatlakoztak a szerethetőnek és különlegesnek ígérkező vállalkozáshoz. Mosolyka történetére ugyanis tényleg azt lehet mondani, hogy filmbe illő. ","shortLead":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka...","id":"20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2ebf98-9585-46f6-ae48-9930ec43adf1","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","timestamp":"2019. december. 27. 20:00","title":"Hozleiter Fanny Mosolyka: Nem akarom elhitetni, hogy mindig boldog vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]