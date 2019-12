Az idei évben több mint a duplájára nőtt azon szervezetek száma, amelyek – miután zsarolóvírusok áldozatául estek – eleget tesznek a számítógépes bűnözők követeléseinek, Mindennek a hátterében ott van persze az is, hogy folyamatosan nő az ilyesfajta támadások száma.

A CrowdStrike által megrendelt globális felmérés szerint, ami 1900 vezető informatikai döntéshozó és szakember válaszaira épül az Egyesült Államokból, Kanadából, az Egyesült Királyságból, Mexikóból, Közel-Keletről, Ausztráliából, Németországból, Japánból, Franciaországból, Indiából és Szingapúrból, míg tavaly az érintettek 14 százaléka, addig idén már a 39 százaléka döntött úgy, hogy fizet a ransomware fejlesztőjének.

Teszik ezt annak ellenére, hogy a kiberbiztonsági cégek és a szakemberek egyaránt azt javasolják, hogy az áldozatok ne finanszírozzák a bűnözőket, viszont a szervezetek sok esetben ezt (a fizetést) tekintik hálózatuk helyreállításának leggyorsabb és legkönnyebb módszerének, még akkor is ha hatszámjegyű összegekről van szó. Mivel az érintettek fizetnek, a számítógépes bűnözők továbbra is folytatják, sőt erősítik ezt a fajta ténykedésüket (különösen, miután csekély a lebukás valószínűsége), és máris kialakult az ördögi kör.

Pedig lenne mód elkerülni az ilyesfajta támadásokat – jegyzi meg a ZDNet. Figyelni kell arra, hogy a hálózat eszközei, szoftverei megkapják a legaktuálisabb biztonsági frissítéseket, már csak azért is, mivel a ransomware-támadások nagy része ismert biztonsági réseket használ ki. Arról is érdemes gondoskodni, hogy ne használjanak alapértelmezett jelszavakat a hálózaton, illetve ahol csak lehetséges, vessék be a kétlépcsős hitelesítést. Persze a legfontosabb a rendszeres biztonsági másolatok készítése, és azt, hogy ezeket a másolatokat offline tárolják.

