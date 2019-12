Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegnap az állami kutatóhálózat élére kinevezett akadémikus arról osztotta meg a nézeteit, hogy azért van veszélyben a magyar identitás, mert a fiatalok Harry Pottert és Pókembert olvasnak. ","shortLead":"Tegnap az állami kutatóhálózat élére kinevezett akadémikus arról osztotta meg a nézeteit, hogy azért van veszélyben...","id":"20191229_pokember_visszavag_reakciok_marothinterju_egri_csillagok_harry_potter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e1b327-686a-4231-ac13-b6a086e4adf0","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_pokember_visszavag_reakciok_marothinterju_egri_csillagok_harry_potter","timestamp":"2019. december. 29. 18:55","title":"A Pókember visszavág – reakciók a Maróth-interjúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett kijelentésekkel Vlagyimir Putyin Moszkva jelenlegi problémáit akarja elfedni. Ezt vasárnap kiadott nyilatkozatában Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő írja.","shortLead":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett...","id":"20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f5b552-556f-4a36-a29e-4f47e8958b7c","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","timestamp":"2019. december. 29. 21:40","title":"A lengyel miniszterelnök szerint Putyin tudatosan hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat: Litkai Gergely és Kovács András Péter nem vesződnek a tények bemutatásával, őszintén mondják el a véleményüket a világ dolgairól. Einstein tévedett, a Föld lapos, 400 like döntött a győrbajomi boszorkányperben. ","shortLead":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat...","id":"20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61adb30-fe0d-4933-a248-7dda066fa6e8","keywords":null,"link":"/360/20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","timestamp":"2019. december. 28. 19:00","title":"Az állam veszi át jövőre a családok üzemeltetését - nálunk már most láthatja a Dumaszínház év végi híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","shortLead":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","id":"20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0288c-a754-4668-ac55-55895dbb0393","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","timestamp":"2019. december. 28. 17:28","title":"Átírják az olaszok a migrációs biztonsági szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","shortLead":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","id":"20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdbfd4d-4586-4632-a310-2271ae4bd7bb","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","timestamp":"2019. december. 29. 13:52","title":"Instant K.O.: ennél nincs rövidebb MMA-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad1913-84b4-425e-8962-dd38855a9a77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ház lakhatatlan lett, de a macska miatt az ott élő férfi megmenekült.","shortLead":"A ház lakhatatlan lett, de a macska miatt az ott élő férfi megmenekült.","id":"20191228_A_macska_miatt_vette_eszre_egy_ferfi_hogy_eg_a_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad1913-84b4-425e-8962-dd38855a9a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983d08b5-848e-4892-8ef6-b4697e951132","keywords":null,"link":"/elet/20191228_A_macska_miatt_vette_eszre_egy_ferfi_hogy_eg_a_haza","timestamp":"2019. december. 28. 18:58","title":"A macska miatt vette észre egy férfi, hogy ég a háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján képes azt megmondani, hogy mi okozza a változásukat.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján...","id":"20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da76c9a-c535-4ae1-afc9-525de4f06b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","timestamp":"2019. december. 30. 08:03","title":"Egy új algoritmus az árnyékok alapján megmondja, mi történik a videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új receptekkel dolgozott. Aztán Berlinben is nagyon megváltozott a menü. Év végi összefoglaló '89-ből – szűk két hónappal a berlini fal leomlása után. ","shortLead":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új...","id":"20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2144d981-50cc-40ed-892a-17c04b792368","keywords":null,"link":"/360/20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","timestamp":"2019. december. 28. 16:30","title":"Világ privilegizáltjai, egyesüljetek! – \"Eljött a paradicsom\", 1989. december 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]