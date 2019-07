Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t, jelentette be az intézmény.","shortLead":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t...","id":"20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5331b-7935-413b-b2b6-18e57c28316d","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","timestamp":"2019. július. 13. 15:10","title":"Akkreditálták a CEU-t Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétszáz embert telepítettek ki a művelet idejére.","shortLead":"Hétszáz embert telepítettek ki a művelet idejére.","id":"20190713_Kihuztak_a_szovjet_bomba_meregfogat_haza_lehet_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2cd1d4-9074-43fa-ab80-3c70c225229a","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Kihuztak_a_szovjet_bomba_meregfogat_haza_lehet_menni","timestamp":"2019. július. 13. 12:28","title":"Kihúzták a szovjet bomba méregfogát, haza lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által elkövetett erőszakos cselekmények kivizsgálását követelő több ezer tüntetővel.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által...","id":"20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983619fb-65a5-4a7d-8066-83959f9c5550","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","timestamp":"2019. július. 14. 19:55","title":"Ismét összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szolnokon együtt gyakorlatozó amerikai és magyar különleges egységek parancsokai a feladatukra összpontosítanak, nem pedig arra, hogy a két ország vezetői túl szoros kapcsolatot ápolnak Moszkvával – írta elemzésében a The New York Times. Az amerikai lap egyben megemlékezett arról is, hogy az által autoriternek nevezett Orbán Viktor nyomást gyakorol a civilszervezetekre, maga alá gyűrte a média nagy részét és a saját érdekei szerint szabta át a választási rendszert.","shortLead":"A Szolnokon együtt gyakorlatozó amerikai és magyar különleges egységek parancsokai a feladatukra összpontosítanak, nem...","id":"20190714_Orban_Trump_es_Putyin_furcsa_viszonyarol_ir_a_The_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75151f5-4e29-4b98-8a74-71ce6c7fb062","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Orban_Trump_es_Putyin_furcsa_viszonyarol_ir_a_The_New_York_Times","timestamp":"2019. július. 14. 09:54","title":"Orbán, Trump és Putyin furcsa viszonyáról ír a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44713732-5b49-4078-af91-7cfd7c8a9b60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Neonáci múltja miatt nem tudják vállalni Janiczak Dávidot.","shortLead":"Neonáci múltja miatt nem tudják vállalni Janiczak Dávidot.","id":"20190713_A_DK_nem_all_be_Ozdon_a_jobbikos_jelolt_moge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44713732-5b49-4078-af91-7cfd7c8a9b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d08925-1d8a-48a5-840b-20584fcd1e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_A_DK_nem_all_be_Ozdon_a_jobbikos_jelolt_moge","timestamp":"2019. július. 13. 08:07","title":"A DK kihátrált Ózdon a jobbikos jelölt mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c07095d-5ce7-4c21-aa97-219853d514db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezeréves, fából épített várfalmaradványokat találtak cseh régészek a dél-morvaországi Břeclav városában álló kastély alatti ásatások közben.","shortLead":"Mintegy ezeréves, fából épített várfalmaradványokat találtak cseh régészek a dél-morvaországi Břeclav városában álló...","id":"20190714_csehorszag_ezer_eves_varfalak_breclavi_kastely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c07095d-5ce7-4c21-aa97-219853d514db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b24149c-8bf7-418b-b8ac-a4a8fe029047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_csehorszag_ezer_eves_varfalak_breclavi_kastely","timestamp":"2019. július. 14. 14:03","title":"Ritka és értékes lelet: 1000 éves, fából készült várfalakat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok nehézséggel jár. Fukusimában évtizedekig tartó munkára készülnek.","shortLead":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok...","id":"201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fab738b-1af6-4012-9993-1762307c28da","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","timestamp":"2019. július. 14. 20:00","title":"Be tudnak menni a robotok a felrobbant atomerőműbe, de kérdéses, kijönnek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","shortLead":"Megérkezett új klubjához a francia világbajnok focista. ","id":"20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973e61c-3c75-4002-91d4-a834ac3d8048","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Griezmann_mar_Barcelonaban_van","timestamp":"2019. július. 14. 18:56","title":"Griezmann már Barcelonában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]