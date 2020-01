Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Korábban itt ülésezett az SZDSZ, és a Fidesz, majd ezeket a Kispál és a borz, a Quimby és társai váltották fel, igaz, bulizni azért még jártak ide politikusok, például az akkori belügyminiszter. Fellépett itt Frank Zappa is. Nevét a Micimackóból nyerte: ez volt a Tilos az Á. (Alább mutatunk egy 1992-es Kispál-koncertet is a pincéből.) Pont harminc éve nyitott a rendszerváltás éveinek legmenőbb klubja Brazil és amerikai kutatók újdonsága viszont állítólag pontosabb az eddigi próbálkozásoknál. Így cseppet sem fáj a vércukorszint mérése Összeszedtük 2019-es cikkeink eddig nem ismert utóéletét. Éves válogatásunk gyöngyszeme az Orbán Viktor kosztjáról gondoskodó Gundel-menza is, amit annyira meg akartak magyarázni, hogy kapitális kommunikációs bakit vétettek, hiszen eredetileg fogalmunk sem volt, mennyire olcsó itt a luxussomlói. Bepereltük a magyarságkutatással sumákoló Kásleréket Gergely Márton és Tóth Richárd levezeti, miért nem fogunk unatkozni 2020-ban sem. Bent marad-e a Fidesz a Néppártban, ki lesz az ellenzék vezére? Videós előrejelzés 2020 belpolitikájáról Az Egyesült Államok katonai erősítést küld a Közel-Keletre a bagdadi amerikai nagykövetség megtámadása nyomán kialakult helyzetben - jelentette be Washingtonban Mark Esper védelmi miniszter. Amerikai katonák mennek a Közel-Keletre Hálapénzt a tanároknak! Mi mást tehetünk? Jilly Viktor: Szerény javaslat a pedagógushelyzet megoldására