Hónapok óta hallani arról, hogy a Samsung idei korábbi csúcstelefonjának, a Galaxy S10-nek is kiadja olcsóbb változatát, amelyet Galaxy S10 Lite-ként emlegetnek (a modellszáma: SM-G770F). Időről időre felröppennek értesülések is erről az eszközről, legutóbb viszont kifejezett konkrétumot osztott meg a SamMobile: hozzájutottak a Galaxy S10 Lite – portugál nyelvű – felhasználói kézikönyvéhez, amelyből egyértelműen kiderül, hogyan fog kinézni a telefon, s ezzel együtt már egy-két biztosra vehető jellemző.

© SamMobile

A készülék küllemén nincsen semmi meglepő, azonban már tetten érhető egy olyan tervezési változás, amelyet több Samsung-eszközön is látni lehet majd 2020-ban. A frontoldali kamera a szinte keret nélküli kijelző tetején, középen, egy kis lyuk alatt bújik meg, és valamennyi hardvergomb a jobb oldali keretbe került. Ha ez a megoldás ismerős valahonnan, az nem véletlen, már a Galaxy A51-nél is ezt alkalmazta a Samsung, és ugyanezt pletykálják a Galaxy S11-ről is. A bal oldalon csak a SIM-kártya tálcája és a microSD kártyahely található.

A hátoldali triplakamerához függőleges elrendezést választottak, annak ellenére, hogy a vaku miatt akár négyzetesen is lehetett volna tenni ezeket. Lesz NFC és MST (Magnetic Secure Transmission) a Samsung Pay számára.

A specifikációkról jelenleg azt tudni, hogy a 6,7”-es Full HD+ kijelzős Galaxy S10 Lite-ot várhatóan Snapdragon 855 lapkakészlet hajtja majd, 8 GB-nyi lesz a RAM és 128 GB az akár 1 TB-ig bővíthető tárhely. 4500 mAh-s akku fog gondoskodni a minél hosszabb hálózatfüggetlen működési időről, és a 45 W-os gyorstöltést is támogatni fogja. A nagy akkumulátor ellenére is csak 8,1 mm vastag lesz a készülék. A triplakamerában lesz egy 48 MP-es főérzékelő, egy 12 MP-es ultraszéles és egy 5 MP-es makrolencse. A Lite név ellenére nem lesz rajta 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó (holott azt a Galaxy Note10 Lite-nál valószínűleg visszahozza a Samsung).

Úgy tudni, hogy a Galaxy S10 Lite-ot az év első nagy elektronikai szakkiállításán, a Las Vegas-i CES-en mutatják majd be, még az is lehet, hogy a Galaxy Note10 Lite-tal együtt. A Galaxy S10 Lite 679 euróba (körülbelül 224 ezer forintnak megfelelő összegbe) fog kerülni.

