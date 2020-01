Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","shortLead":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","id":"20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d81c1e-ebb5-469c-a24a-6372ab107bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","timestamp":"2020. január. 02. 09:21","title":"Segítséget ajánlott a Fővárosi Állatkert a leégett német állatkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"Gécs Dániel","category":"360","description":"Robotizált Keanu Reeves, látványos új repülőgép-szimulátor és Brexit utáni hackervilág. 2020 igazi csemege lesz a játékkedvelők számára.","shortLead":"Robotizált Keanu Reeves, látványos új repülőgép-szimulátor és Brexit utáni hackervilág. 2020 igazi csemege lesz...","id":"20200102_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_last_of_us_2_watch_dogs_legion_ghost_of_thushima_microsoft_flight_simulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe210d5-9077-4949-8b0b-23d4e1b418aa","keywords":null,"link":"/360/20200102_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_last_of_us_2_watch_dogs_legion_ghost_of_thushima_microsoft_flight_simulator","timestamp":"2020. január. 02. 13:00","title":"Ezeket a videojátékokat várjuk nagyon 2020-ban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három férfiből és egy nőből álló banda főként idős emberek otthonait rabolta ki Észak-Írország Co Fermanagh megyéjében.","shortLead":"A három férfiből és egy nőből álló banda főként idős emberek otthonait rabolta ki Észak-Írország Co Fermanagh...","id":"20200101_Magyar_bunbanda_rabolt_ki_idoseket_EszakIrorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532e82c-6b2b-431d-8a91-27219b65ef65","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Magyar_bunbanda_rabolt_ki_idoseket_EszakIrorszagban","timestamp":"2020. január. 01. 12:23","title":"Magyar bűnbanda rabolt ki időseket Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha idén karácsonykor nem hallgatta meg az All I Want for Christmas című dalt, most bepótolhatja!","shortLead":"Ha idén karácsonykor nem hallgatta meg az All I Want for Christmas című dalt, most bepótolhatja!","id":"20200102_Mariah_Carey_toplista_Billboard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abd42ec-f3f2-4e0f-9912-a795b746c2ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Mariah_Carey_toplista_Billboard","timestamp":"2020. január. 02. 12:58","title":"Mariah Carey az első, aki négy különböző évtizedben is vezette a zenei toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","shortLead":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","id":"20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cd5528-c26d-4159-8efe-cc9f0390c3d8","keywords":null,"link":"/sport/20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","timestamp":"2020. január. 02. 11:08","title":"Hosszú és Gyurta is bekerült az évtized legjobb úszói közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","shortLead":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","id":"20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2e546c-2742-49da-9957-6e74cb61caa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","timestamp":"2020. január. 01. 21:24","title":"Netanjahu igényt tart a mentelmi jogra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb kémfotók alapján készített képek alapján ígéretesnek tűnik a stuttgartiak új csúcsmodellje. ","shortLead":"A legfrissebb kémfotók alapján készített képek alapján ígéretesnek tűnik a stuttgartiak új csúcsmodellje. ","id":"20200102_2020_egyik_nagy_durranasa_lehet_a_teljesen_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89452d4-bb89-4669-bf23-09f1971afb09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_2020_egyik_nagy_durranasa_lehet_a_teljesen_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. január. 02. 11:21","title":"2020 egyik nagy durranása lehet a teljesen új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt a repülésben: húsz, halálos áldozatot követelő szerencsétlenség történt, s ezekben 283 ember vesztette életét. A statisztika szerint kétmillió felszállásra jut egy halálos baleset.","shortLead":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt...","id":"20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac86fe9-d685-4a45-98ee-c6be27dbd9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","timestamp":"2020. január. 01. 14:09","title":"Biztonságos volt repülni 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]