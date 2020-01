Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3318687f-38fc-4d8a-89a1-2be600d4f733","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A boltokban kerestek bűnbakokat, de a kormányszóvivő nem érti, miért baj a külföldiek megkülönböztetése. Egy átmeneti kormány hétköznapjai az NDK-ban. ","shortLead":"A boltokban kerestek bűnbakokat, de a kormányszóvivő nem érti, miért baj a külföldiek megkülönböztetése. Egy átmeneti...","id":"20200105_Bunbakok_a_boltokban__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3318687f-38fc-4d8a-89a1-2be600d4f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c0883c-3ed6-4072-b3f2-2ad97d69f8d8","keywords":null,"link":"/360/20200105_Bunbakok_a_boltokban__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_4","timestamp":"2020. január. 05. 17:30","title":"A pénzügyminiszter nem tudja, mekkora az infláció – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","id":"20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23633535-7d54-44d4-8511-d4f704a3556a","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","timestamp":"2020. január. 05. 16:30","title":"Fucsovics főtáblás Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK politikusa részletes vallomást tett, ugyanakkor panasszal élt a gyanúsítással szemben.","shortLead":"A DK politikusa részletes vallomást tett, ugyanakkor panasszal élt a gyanúsítással szemben.","id":"20200106_Kihallgatta_Varju_Laszlot_az_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c224dd3-cf40-49e6-9d09-e2889eb3df8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Kihallgatta_Varju_Laszlot_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 06. 14:40","title":"Kihallgatta Varju Lászlót az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9c392-3520-441e-8ea4-2e8ece22ba9c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jegybank lassabb növekedést és erőteljesebb inflációt jövendöl 2020-ra, mint a kormány, de abban egyetértenek: a bérek továbbra is erőteljesen emelkednek. A legnagyobb kockázatot a forint árfolyama jelenti az új évben.","shortLead":"A jegybank lassabb növekedést és erőteljesebb inflációt jövendöl 2020-ra, mint a kormány, de abban egyetértenek...","id":"202001__prognozisok__jegybank_kontra_kormany__jegybank_kontra_piac__forintkockazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d9c392-3520-441e-8ea4-2e8ece22ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52f3e22-3779-4e1f-918f-849c4e76cd2d","keywords":null,"link":"/360/202001__prognozisok__jegybank_kontra_kormany__jegybank_kontra_piac__forintkockazatok","timestamp":"2020. január. 06. 07:00","title":"Szuperkötvény, fizetések, forint: mi lesz veled, magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb2f3e-0deb-4184-a1cc-48499ecb5923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetők és füttykoncert fogadta Orbán Viktort Prágában az operaház megnyitóján. A miniszterelnököt a lánya kísérte el az ünnepségre.","shortLead":"Tüntetők és füttykoncert fogadta Orbán Viktort Prágában az operaház megnyitóján. A miniszterelnököt a lánya kísérte el...","id":"20200106_Kifutyultek_Orbant_Pragaban_az_operahaz_megnyitojan__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cb2f3e-0deb-4184-a1cc-48499ecb5923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7f7871-8a61-48d2-b293-0ae2e44d7b34","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Kifutyultek_Orbant_Pragaban_az_operahaz_megnyitojan__video","timestamp":"2020. január. 06. 08:58","title":"Kifütyülték Orbánt Prágában az operaház előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás. Az éjszaka második felére ugyanakkor az ország nagy részén megszűnik a csapadék, és északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. ","shortLead":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás...","id":"20200104_Johet_a_ho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d74ecd-de72-4984-bfe2-effb05568961","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Johet_a_ho","timestamp":"2020. január. 04. 18:39","title":"Jöhet a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik. A társaság által nagyra tartott író, újságíró halálának ötödik évfordulóján is átadunk egy általa faragott jelképet, egy sámlit, amire nemcsak ülni lehet, hanem állni is, ha valaki távolabbra nézne. A díjazottat azok közül választottuk, akik ezt már megtették. ","shortLead":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik...","id":"20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97055124-23b2-4bce-8048-cb1ecdb32f09","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","timestamp":"2020. január. 06. 14:47","title":"Andrassew-emlékest a Spinoza Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több órás várakozásra számíthatnak az autósok a Horgos-Röszke határátkelőnél. A szerb-magyar határszakaszon érdemes a kisebb közúti határátkelőket használni.","shortLead":"Több órás várakozásra számíthatnak az autósok a Horgos-Röszke határátkelőnél. A szerb-magyar határszakaszon érdemes...","id":"20200104_Oriasi_a_tomeg_a_roszkei_hataratkelonel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7075b8-cee9-4ea8-98fa-f76bc1b83c2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Oriasi_a_tomeg_a_roszkei_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 04. 18:57","title":"Óriási a tömeg a röszkei határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]