Sokszor fontos lehet az időzítés, mondjuk azért, hogy egy okostelefon bejelentése ne vigye el a show-t egy másik elől. A legújabb hírek szerint könnyen lehet, hogy a Xiaomi is beelőzné bejelentésével a Samsungot.

Immár a Samsung hivatalosan is megerősítette a korábban kiszivárgott hírt, miszerint február 11-én mutatja be a Galaxy S11 (Galaxy S20?) telefonokat. A legutóbbi értesülések szerint viszont komolyan felvetődött (bár a gyártó hivatalosan nem erősített meg), hogy a Xiaomi közvetlenül a Samsung-esemény előtt mutatná be a világnak a Snapdragon 865 lapkakészlettel hajtott Xiaomi Mi 10-et és a Mi 10 Prót, akár kihasználva az időeltolódást Kína és az Egyesült Államok között.

A Mi 10 telefonok a kínai gyártó csúcskategóriás készülékeinek számítanak, és az elsők között lennének, amelyekben a Qualcomm december elején bemutatott Snapdragon 865 lapkakészlete dolgozik. S ha már ennyire közel a vélt vagy valós bemutató, sorjáznak a telefonokkal kapcsolatos kiszivárogtatások is.

© Phone.CNMO

A Xiaomi Mi 10 Prónak állítólag 120 Hz-es kijelzője lesz. Négylencsés kamerájában 108 MP-es lesz az elsődleges lencse, emellett lesz még egy 48 MP-es, egy 12 MP-es (teleobjektív) és egy 8 MP-es (mélység) érzékelő. Úgy tudni, hogy 4500 mAh-s (egyes források szerint 4800 mAh-s) akkumulátora mellé 66 W-os vezetékes és 40 W-os vezeték nélküli gyorstöltési lehetőség társul.

A kisebbik modell (Mi 10) 90 Hz-es kijelzővel érkezhet. Ugyancsak négykamerás fényképezője lesz, a 108 MP-es főkamera mellé lesz még 20 MP-es ultraszéles, 12 MP-es teleobjektív és 5 MP-es mélységérzékelős szenzora. Ennél a modellnél 4500 mAh-s akkumulátorról és 40 W-os vezetékes, illetve 30 W-os vezeték nélküli gyorstöltési lehetőségről hallani.

A GSM Arena árakat is tudni vél a nagyobb modellel kapcsolatban: a 12 GB (RAM) + 128 GB (natív tárhely) változat 550 dollárnak (azaz nagyjából 162 ezer forintnak), a 12 GB + 256 GB-os modell 590 dollárnak (körülbelül 173 ezer forintnak), a 12 GB + 512 GB-os változat pedig 650 dollárnak (mintegy 192 ezer forintnak) mgfelelő összegbe fog kerülni.

