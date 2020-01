Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ünnepi szentmisét a bukaresti belvárosi istenháza magyar közösségének meghívására celebrálta.","shortLead":"Az ünnepi szentmisét a bukaresti belvárosi istenháza magyar közösségének meghívására celebrálta.","id":"20200112_Magyar_nyelvu_szentmiset_tartott_Bukarestben_Erdo_Peter_biboros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8cf7a-01df-495d-b42f-a8a28d0dba76","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Magyar_nyelvu_szentmiset_tartott_Bukarestben_Erdo_Peter_biboros","timestamp":"2020. január. 12. 12:14","title":"Magyar nyelvű szentmisét tartott Bukarestben Erdő Péter bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede65acb-3ebe-483d-a1b4-9aa1a3f97b97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten kezdődnek a találkozók.","shortLead":"Jövő héten kezdődnek a találkozók.","id":"20200112_Felidos_konzultaciot_tart_Orban_Viktor_a_FideszKDNP_valasztokeruleti_elnokeivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede65acb-3ebe-483d-a1b4-9aa1a3f97b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024b8727-273f-4d61-bb76-6b93e82435dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Felidos_konzultaciot_tart_Orban_Viktor_a_FideszKDNP_valasztokeruleti_elnokeivel","timestamp":"2020. január. 12. 15:26","title":"Félidős konzultációt tart Orbán Viktor a Fidesz-KDNP választókerületi elnökeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","shortLead":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","id":"20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc95f3-4922-4571-a329-b2dea5a210ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","timestamp":"2020. január. 12. 13:28","title":"Jobb a levegő, de marad a szmogriadó a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És még a korona is járhat az új munkakörhöz. ","shortLead":"És még a korona is járhat az új munkakörhöz. ","id":"20200113_Allast_kinalt_a_Burger_King_a_hercegi_parnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f6f9db-e2af-493f-8e62-d77716ccd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Allast_kinalt_a_Burger_King_a_hercegi_parnak","timestamp":"2020. január. 13. 14:50","title":"Állást kínált a Burger King a dolgozni készülő brit hercegi párnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89e2576-ae7f-45d5-90b9-38e954dca167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November óta (egyelőre csak) Kínában elérhető a Huawei összehajtható telefonja, a Mate X.","shortLead":"November óta (egyelőre csak) Kínában elérhető a Huawei összehajtható telefonja, a Mate X.","id":"20200113_huawei_mate_x_eladasi_darabszam_osszecsukhato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b89e2576-ae7f-45d5-90b9-38e954dca167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bddcf4f-68d0-4854-90a5-0f9cbf207649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_huawei_mate_x_eladasi_darabszam_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. január. 13. 10:33","title":"A Huawei bemondta, hány darabot adtak el az összehajtható Mate X-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","shortLead":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","id":"20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20045e39-c0a2-49dd-8316-98c7796ceb05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","timestamp":"2020. január. 14. 06:13","title":"Ön venne használt rúzst? Ez lehet a következő őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","shortLead":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","id":"20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f5bf-8b1c-4f44-9a85-5bed599a3b36","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","timestamp":"2020. január. 14. 06:03","title":"Minisztériumban dolgozó kommunista alvó ügynökökről beszélt L. Simon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]