Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","shortLead":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","id":"20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734df05-ad7e-408a-b35a-2aa7778182b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","timestamp":"2020. január. 15. 05:15","title":"Itt a kormány terve, amely alapján Budapest kimaradhat az uniós pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01623e5c-ad11-4d00-86a8-47bbca981e2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Boris Johnsonnak a Brexit mellett életvezetési kérdésekkel is van ideje foglalkozni, így kifejtette a véleményét a növényi alapú étkezésről.","shortLead":"Boris Johnsonnak a Brexit mellett életvezetési kérdésekkel is van ideje foglalkozni, így kifejtette a véleményét...","id":"20200115_Veganizmus_Az_merenylet_a_sajtimadok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01623e5c-ad11-4d00-86a8-47bbca981e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62e950-c0d4-4f4f-8171-0670dc90eaf6","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Veganizmus_Az_merenylet_a_sajtimadok_ellen","timestamp":"2020. január. 15. 09:45","title":"„Veganizmus? Az merénylet a sajtimádók ellen!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6985e1e2-e64c-4041-ba55-c1a71a5cd8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barbara Broccoli szerint inkább teljesen új, erős női karaktereket kellene kitalálni.","shortLead":"Barbara Broccoli szerint inkább teljesen új, erős női karaktereket kellene kitalálni.","id":"20200116_Kizart_a_noi_007es_ugynok_egy_producer_szerint_James_Bond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6985e1e2-e64c-4041-ba55-c1a71a5cd8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e107aeaf-78ba-4293-8903-aacde47e7a99","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Kizart_a_noi_007es_ugynok_egy_producer_szerint_James_Bond","timestamp":"2020. január. 16. 11:47","title":"Kizárt egy női 007-es ügynök a James Bond-filmek producere szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik a borús, párás idő. Emellett többfelé előfordulhat ónos szitálás, és néhol hószállingózás is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétvégi előrejelzéséből.","shortLead":"Folytatódik a borús, párás idő. Emellett többfelé előfordulhat ónos szitálás, és néhol hószállingózás is lehet – derül...","id":"20200116_Csak_a_hegycsucsokon_varhato_napsutes_penteken_de_hetvegen_se_lesz_sokkal_jobb_a_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619dded1-3771-4a9b-8ef2-8c84e404fd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Csak_a_hegycsucsokon_varhato_napsutes_penteken_de_hetvegen_se_lesz_sokkal_jobb_a_helyzet","timestamp":"2020. január. 16. 14:57","title":"Csak a hegycsúcsokon várható napsütés pénteken, de hétvégén se lesz sokkal jobb a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891adf8b-2b4a-4ae1-8986-a0c87ebb29ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The New York Times is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amely szerint nem egy, hanem két rakétát lőttek ki a Teherán mellett lezuhant ukrán gépre.","shortLead":"A The New York Times is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amely szerint nem egy, hanem két rakétát...","id":"20200115_ukran_utasszallito_ket_raketa_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=891adf8b-2b4a-4ae1-8986-a0c87ebb29ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40a892-beee-459d-ac6b-41dd3a321baf","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_ukran_utasszallito_ket_raketa_video","timestamp":"2020. január. 15. 08:33","title":"Új videó terjed, amely szerint két rakétával lőtték ki az ukrán utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon rosszak a körülmények az ausztrál nyílt teniszbajnokság helyszínén, a szél arra fújta az erdőtüzek füstjét.","shortLead":"Nagyon rosszak a körülmények az ausztrál nyílt teniszbajnokság helyszínén, a szél arra fújta az erdőtüzek füstjét.","id":"20200116_babos_timea_tenisz_australian_open_rossz_levego_fust_melbourne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8745a898-c4cd-41db-9fd5-a4d1d57e1b73","keywords":null,"link":"/sport/20200116_babos_timea_tenisz_australian_open_rossz_levego_fust_melbourne","timestamp":"2020. január. 16. 10:37","title":"Babos Melbourne-ből: Azt javasolják, hogy az állatokat se engedjék ki, a teniszezőknek meg játszani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b06bf1-4a7a-418a-ba76-0077371436c1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Váratlanul lemondott szerdán az orosz kormány, s Vlagyimir Putyin államfő azonnal elfogadta Dmitrij Medvegyev távozását. A Putyin hű szövetségesének számító politikus ügyvezetőként hivatalban marad a következő miniszterelnök hivatalba lépéséig. A lemondást nem sokkal azután jelentették be, hogy évértékelő beszédében Putyin alkotmánymódosításokat javasolt, s ezek értelmében nőne a kormányfő és a parlament jogköre, s szűkülne az államfőé. A kormány lemondásáról reggel még a miniszterek sem tudtak.","shortLead":"Váratlanul lemondott szerdán az orosz kormány, s Vlagyimir Putyin államfő azonnal elfogadta Dmitrij Medvegyev...","id":"20200115_oroszorszag_putyin_medvegyev_kormany_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b06bf1-4a7a-418a-ba76-0077371436c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483f2eac-a869-4f2c-bbfb-e602a1c23ed1","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_oroszorszag_putyin_medvegyev_kormany_lemondas","timestamp":"2020. január. 15. 16:05","title":"Beindult a nagy hatalmi játszma – ezért mondhatott le az orosz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasútfejlesztési források nagy része Budapestre koncentrálódik majd, 2020-ban 4 milliárd forint értékben zajlanak felújítások.","shortLead":"A vasútfejlesztési források nagy része Budapestre koncentrálódik majd, 2020-ban 4 milliárd forint értékben zajlanak...","id":"20200116_Negyot_even_belul_lecserelik_a_MAV_kocsiparkjanak_jelentos_reszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1ca726-0670-41ae-b3d0-eb1168da6188","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Negyot_even_belul_lecserelik_a_MAV_kocsiparkjanak_jelentos_reszet","timestamp":"2020. január. 16. 09:36","title":"Négy-öt éven belül lecserélik a MÁV kocsiparkjának jelentős részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]