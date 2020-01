Még egyszer, minden jel szerint utoljára nekiveselkednek az európai döntéshozók annak, hogy egységesítsék a mobiltöltőket, és a jelenleg használatos háromféle helyett egyetlen egyfajta töltővel lehessen árulni okostelefonokat és sok más eszközt az Európai Unióban. Azt is szeretnék elérni, hogy töltő nélkül is vehessünk a boltban telefont, pár ezer forintot megspórolva. Jöhet a kábelkánaán – már ameddig egyáltalán van értelme kábelekről beszélni.

Tíz évvel ezelőtt még sok bosszúságot eredményezett, ha valaki otthon felejtette a mobiltöltőjét. Hiába volt ugyanis a társaságban másnál ott a saját töltője, mivel szinte minden gyártó egyedi csatlakozót alkalmazott – ráadásul pár évente módosítottak rajta –, kevés esélye volt a kompatibilitásnak. Az androidos eszközök esetében mára konszolidálódott a helyzet, a mobilgyártók vagy microUSB, vagy mostanság inkább USB-C portot tesznek a készülékeikre. Így könnyebb bárhol saját telefonunkhoz is használható kölcsöntöltőhöz jutni. Ráadásul míg korábban a régi, kidobott mobil töltője jó eséllyel haszontalan volt az új készülékhez, manapság ezen a téren is jobbak a kilátások.

Az Európai Parlament (EP) képviselői arra jutottak, a jelenlegi helyzet még mindig nem ideális. Az Európai Bizottságtól azt kérik, most már olyan formában kötelezzék a gyártókat egyetlen univerzális technológia használatára, hogy azok ne tudjanak kibújni a szabályozás alól, és így az az Európai Unión belül minden mobilon, e-könyv-olvasón és más hordozható okoseszközön is legyen USB-C típusú csatlakozó.

A jelenlegi szabályozás ugyanis nem elég szigorú ahhoz, hogy mindenki betartsa. A mobiltöltők univezálissá tételén régóta dolgozó uniós szervek – miután belátták, hogy az iparág szereplői önként nem fognak egyeségre jutni – 2014-ben fogadták el a vonatkozó irányelvet, melynek parancsolatai még mindig nem bizonyultak elégségesnek ahhoz, hogy egyetlen, univerzális mobiltöltős szabvány legyen. A microUSB, illetve újabban USB-C típusú csatlakozót ki lehet hagyni a készülékekből, ha a telefon gyártója készít átalakítót is. Ezt az utat ma egyedül az Apple választja, a lényegében mindenki más által használatos microUSB és USB-C technológia helyett az iPhone-okat a vállalat saját fejlesztésű, Lightning nevű csatlakozóján át lehet tölteni.

Maroš Šefčovič európai bizottsági elnökhelyettes szavai szerint az EB mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az egységes töltési technológia minden fogyasztó számára valósággá váljon. A szlovák politikus Strasbourg hangsúlyozta: ez valamelyest csökkenthetné a telefonvásárlás költségeit, hiszen nem feltétlenül kellene minden mobil mellé alapjáraton töltőt csomagolni, a gyártók bízhatnának benne, hogy a fogyasztók többségének van már otthon legalább egy kompatibilis töltője. Aki mégis szeretne új töltőt – például mert az az USB-C technológián belül fejlettebb, gyorsabb töltést biztosít –, csak annak kellene kifizetnie a most minden eladott telefon árába belekalkulált költséget. Az uniós politikus úgy fogalmazott, hogy hatósági eszközökkel és más ösztönző módszerekkel kifejezetten szorgalmazni fogják az egységesítés mellett azt is, hogy az Európai Unió országaiban a vásárló választhasson, töltővel vagy – olcsóbban – anélkül veszi meg új készülékét.

Maroš Šefčovič szerint mindez a gyártási kapacitás csökkentése révén sok üvegházhatású gáztól, a kidobott töltők mennyiségének mérséklődésének köszönhetően pedig rengeteg elektronikai hulladéktól mentené meg a Földet. Korábbi uniós számítások szerint ez éves szinten legalább 51 ezer tonnányi e-szemetet jelentene, mínuszban.

Bár az újabb uniós szabályozás a teljes egységesítés jegyében a microUSB-t is kivezetné, a régebbi USB-féleség már most is eltűnőben van. Igazából tehát csak az Apple számára jelent majd kötelező erejű változtatást az uniós kényszer. A vállalat tavaly januárban úgy érvelt, hogy ha csak egyetlen töltőszabvány létezhet, az megfojtja az innovációt. Pedig néhány eszközénél mégis elmozdult már a közös irányba: egy ideje már számítógépeibe és iPad Pro táblagépeibe is USB-C-t épít, így nem egészen elképzelhetetlen, hogy a 2020 szeptemberében esedékes új iPhone-ban is bevezeti azt. A világ egyik legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo máshogy tudja: értesülései szerint az Apple nem idén, hanem jövőre változtat, 2021-től viszont már nemhogy Lightning-csatlakozó nem lesz az iPhone-okban, de másmilyen sem.

Lightning-csatlakozó. Kihúznák © Pixabay / kewei0219

Ez a technológia, a vezeték nélküli töltés egyre több gyártó egyre több okostelefonjában, táblagépében, fülhallgatójában és okosórájában van jelen. Ráadásul egyre inkább a vezetékes módéhoz közelítő sebességet érhetünk el vezeték nélküli töltés során is. Hogy az uniós szervek végül a vezeték nélküli töltést tennék meg az uniós piacon forgalomba hozott eszközökben kötelező, egységes megoldásnak, az egyelőre életszerűtlennek tűnik. A technológia ugyanis még viszonylag drága, beépítése aránytalanul növelné az olcsóbb mobiltelefonok és más belépő szintű eszközök árát.

