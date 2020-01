Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5db2fd2a-7877-409f-b44f-bcbe9ba4b671","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görögország csapata ellen győztek Keszthelyi Ritáék. ","shortLead":"Görögország csapata ellen győztek Keszthelyi Ritáék. ","id":"20200117_vizilabda_eb_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5db2fd2a-7877-409f-b44f-bcbe9ba4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8e89d-ef8e-4dd0-b5a5-86a9fb8d51bc","keywords":null,"link":"/sport/20200117_vizilabda_eb_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","timestamp":"2020. január. 17. 20:20","title":"Vízilabda-Eb: győzött és csoportelső a női válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","shortLead":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","id":"20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2d2598-59f3-4773-a643-424e8062ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","timestamp":"2020. január. 18. 10:34","title":"Rendelőbe ment lopni a hatvani nő, de egyből lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha az Európa-bajnoki középdöntőben a következő ellenfele a testközelből ismert játékosokból álló szlovén együttes lesz.","shortLead":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha...","id":"20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bd177b-a593-40e0-b6a7-00c21f8e59ad","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","timestamp":"2020. január. 18. 16:27","title":"Nagy László: Egy világversenyen nem szabad azon rágódni, ami volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindenki megnyugodhat, ismét őt választották a párt élére. ","shortLead":"Mindenki megnyugodhat, ismét őt választották a párt élére. ","id":"20200118_Semjen_Zsolt_ujravalasztottak_KDNP_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d18a70-7502-4fb9-a6c0-0a26b1d4d2c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Semjen_Zsolt_ujravalasztottak_KDNP_elnok","timestamp":"2020. január. 18. 16:18","title":"Semjén Zsolt marad a KDNP elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","shortLead":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","id":"20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bee5c3-8c7d-4fc2-b062-8e0b33dec470","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","timestamp":"2020. január. 18. 09:47","title":"A kormánynak is feltűnt a kormányhivatalok túlterheltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, az Apple mikor készíti el az összecsukható iPhone-t – már ha elkészíti valaha –, de a rajongókat ez nem tántorítja el attól, hogy videót készítsenek róla.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, az Apple mikor készíti el az összecsukható iPhone-t – már ha elkészíti valaha –, de...","id":"20200117_apple_osszecsukhato_iphone_hajlithato_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf213377-199a-4fcb-961f-cc608b22b00c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_apple_osszecsukhato_iphone_hajlithato_iphone","timestamp":"2020. január. 17. 20:03","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne az összehajtható iPhone? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát jótékonykodásra szánja – mondja Jellinek Dániel ingatlanmágnás, Magyarország egyik leggazdagabb embere, az Indotek cégcsoport feje.","shortLead":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát...","id":"202003__jellinek_daniel__vagyonrol_elitrol_ingatlanpiacrol__semmi_mutyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5314ff-5c6d-4a71-9461-5993f74148f6","keywords":null,"link":"/360/202003__jellinek_daniel__vagyonrol_elitrol_ingatlanpiacrol__semmi_mutyi","timestamp":"2020. január. 18. 08:15","title":"„Van olyan, hogy az ember elvből nem csinál meg valamit, akkor sem, ha az a legjobb üzlet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó elgázolt egy 71 éves helyi nőt.","shortLead":"Egy autó elgázolt egy 71 éves helyi nőt.","id":"20200117_Halalos_baleset_Balkanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7e9b89-caf3-453e-baf9-1c67ad0a8eb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_Halalos_baleset_Balkanyban","timestamp":"2020. január. 17. 18:20","title":"Halálos baleset Balkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]