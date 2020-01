Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00f495cb-2952-4608-b24f-2039d9137aa9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kompromisszumkész és konstruktív tárgyalásokról szóló közleményt adott ki Fürjes Balázs. ","shortLead":"Kompromisszumkész és konstruktív tárgyalásokról szóló közleményt adott ki Fürjes Balázs. ","id":"20200118_Megadja_a_varolistak_megszuntetesehez_szukseges_ketmilliard_forintot_a_fovarosnak_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00f495cb-2952-4608-b24f-2039d9137aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e860a5c-cb8e-474f-9017-705a096f8331","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Megadja_a_varolistak_megszuntetesehez_szukseges_ketmilliard_forintot_a_fovarosnak_a_kormany","timestamp":"2020. január. 18. 15:47","title":"Megadja a fővárosi várólisták megszüntetéséhez szükséges kétmilliárd forintot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346fe83f-0050-4d93-9ac8-e27372d54fc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200119_Nyolcan_meghaltak_egy_csehorszagi_idosotthonban_keletkezett_tuz_soran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=346fe83f-0050-4d93-9ac8-e27372d54fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825784fd-0279-406e-9e00-064b6c4ce7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Nyolcan_meghaltak_egy_csehorszagi_idosotthonban_keletkezett_tuz_soran","timestamp":"2020. január. 19. 10:54","title":"Nyolcan meghaltak egy csehországi idősotthonban keletkezett tűz során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyetlen csillag segítségével állapították meg kutatók az egyik legnagyobb olyan esemény idejét, amelynek során a Tejútrendszer összeolvadt egy másik galaxissal: mintegy 11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a Tejútrendszer és a Gaia Enceladus törpegalaxis.","shortLead":"Egyetlen csillag segítségével állapították meg kutatók az egyik legnagyobb olyan esemény idejét, amelynek során...","id":"20200118_tejutrendszer_utkozes_torpegalaxis_gaia_encaladus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37501587-34a3-4dfd-b57c-569a7a72d882","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_tejutrendszer_utkozes_torpegalaxis_gaia_encaladus","timestamp":"2020. január. 18. 09:03","title":"11 000 000 000 éves titokra derült fény a Tejútrendszer múltjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","id":"20200118_Marad_a_rossz_levego_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc1fbde-4dde-4221-b02f-e7fbb1d7b448","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Marad_a_rossz_levego_Budapesten","timestamp":"2020. január. 18. 11:44","title":"Marad a rossz levegő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2462fbe8-39a5-4e97-ae2e-302e97800c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy híján húsz gyönyörű, 4K háttérképet kínál egy újabb témacsomagban a Microsoft a Windows 10 rendszert használóknak.","shortLead":"Egy híján húsz gyönyörű, 4K háttérképet kínál egy újabb témacsomagban a Microsoft a Windows 10 rendszert használóknak.","id":"20200119_windows_hatterkep_temacsomag_microsoft_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2462fbe8-39a5-4e97-ae2e-302e97800c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce2ca8c-550e-408d-8bce-8f6ba508fb51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_windows_hatterkep_temacsomag_microsoft_store","timestamp":"2020. január. 19. 13:03","title":"Ingyen letölthet 19 darab gyönyörű háttérképet a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legalább három esetben feltételezhető, hogy az újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus fertőzött meg embereket a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhanon kívül - írta internetes oldalán meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap vasárnap.","shortLead":"Legalább három esetben feltételezhető, hogy az újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus fertőzött meg...","id":"20200119_Ujabb_kinai_nagyvarosokban_is_megjelenhetett_a_tudogyulladast_okozo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f42bc1c-abf3-477b-ba34-d775f5cefd5f","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Ujabb_kinai_nagyvarosokban_is_megjelenhetett_a_tudogyulladast_okozo_koronavirus","timestamp":"2020. január. 19. 16:21","title":"Újabb kínai nagyvárosokban is megjelenhetett a tüdőgyulladást okozó koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal nőt méhen kívüli terhességgel műtötték, bár ezt utólag a szövettani vizsgálat nem igazolta. ","shortLead":"A fiatal nőt méhen kívüli terhességgel műtötték, bár ezt utólag a szövettani vizsgálat nem igazolta. ","id":"20200117_Feljelentesbol_tudta_meg_hogy_a_miskolci_korhazban_harom_eve_kivettek_a_petevezetekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a1b7d7-44fd-45e3-a08b-419ae5fa123e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Feljelentesbol_tudta_meg_hogy_a_miskolci_korhazban_harom_eve_kivettek_a_petevezetekeit","timestamp":"2020. január. 17. 17:15","title":"Feljelentésből tudta meg, hogy a miskolci kórházban három éve kivették a petevezetékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","shortLead":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","id":"20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bee5c3-8c7d-4fc2-b062-8e0b33dec470","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","timestamp":"2020. január. 18. 09:47","title":"A kormánynak is feltűnt a kormányhivatalok túlterheltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]