[{"available":true,"c_guid":"e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A karbantartás alatt a vendégek bemehetnek olyan elzárt területekre is, ahová a hétköznapokban nincs mód.","shortLead":"A karbantartás alatt a vendégek bemehetnek olyan elzárt területekre is, ahová a hétköznapokban nincs mód.","id":"20200118_Ha_szaraz_labbal_jarna_be_a_miskolctapolcai_barlangfurdot_most_itt_az_alkalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85908afb-5ddd-47e3-a23f-f96402ab8385","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Ha_szaraz_labbal_jarna_be_a_miskolctapolcai_barlangfurdot_most_itt_az_alkalom","timestamp":"2020. január. 18. 15:59","title":"Ha száraz lábbal járná be a miskolctapolcai barlangfürdőt, most itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kórházba szállítás után meghalt a szombat délután, az M2-es autóúton történt baleset sérültje - közölte a rendőrség a honlapján.","shortLead":"A kórházba szállítás után meghalt a szombat délután, az M2-es autóúton történt baleset sérültje - közölte a rendőrség...","id":"20200118_Egy_ember_meghalt_az_M2es_autouton_tortent_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92768650-3d20-439c-8b3e-36d40da8e6bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Egy_ember_meghalt_az_M2es_autouton_tortent_balesetben","timestamp":"2020. január. 18. 18:02","title":"Egy ember meghalt az M2-es autóúton történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlórákkal és kölcsönzött munkaerővel bírta a Magyar Posta a karácsonyi rohamot.","shortLead":"Túlórákkal és kölcsönzött munkaerővel bírta a Magyar Posta a karácsonyi rohamot.","id":"20200120_posta_karacsony_csomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fae34f-f4b0-4b62-8ea0-2c94d1e2e407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_posta_karacsony_csomag","timestamp":"2020. január. 20. 06:03","title":"Büszkélkedik a Posta: a belföldi karácsonyi csomagok csak 2 százalékát nem vitték ki időre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették a gombot, amellyel közvetlenül el lehet érni a hosszabb videókat.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették...","id":"20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7c3d1-8787-4503-b7c6-83dab2883f36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","timestamp":"2020. január. 20. 09:03","title":"Önnél megvan még? Kivesznek egy gombot az Instagramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a célegyenesbe érve minden fontos információ kiszivárgott a Samsung csúcsmobiljairól.","shortLead":"Úgy tűnik, a célegyenesbe érve minden fontos információ kiszivárgott a Samsung csúcsmobiljairól.","id":"20200120_samsung_galaxy_s20_5g_samsung_galaxy_s20_plus_5g_samsung_galaxy_s20_ultra_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a984d2-82e5-46ac-936c-97d3af670c38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_galaxy_s20_5g_samsung_galaxy_s20_plus_5g_samsung_galaxy_s20_ultra_5g","timestamp":"2020. január. 20. 08:33","title":"Kiszivárgott, milyenek lehetnek a Magyarországra is érkező Samsung Galaxy S20 telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","shortLead":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","id":"20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0521c29-1e41-40a2-8086-a1f50b4af1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","timestamp":"2020. január. 18. 19:54","title":"Beperelte a Pornhubot egy hallássérült férfi, mert nincsenek rendesen feliratozva a pornóvideók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok közé.



","shortLead":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok...","id":"20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59dea1d-68f9-467a-9e82-53a2e60b2efd","keywords":null,"link":"/elet/20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"A khichdi lett az idei első ételrekord ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta szombaton, hogy ellenzi azt az elképzelést, hogy az ország vezetője korlátlan ideig maradhasson tisztségben, ahogyan az egykor a Szovjetunióban volt.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta szombaton, hogy ellenzi azt az elképzelést, hogy az ország vezetője korlátlan...","id":"20200118_Putyin_szerint_nem_lenne_jo_ha_valaki_korlatlan_ideig_vezeto_maradhatna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b24ca0-aa3a-475d-ad0a-09a9676a915f","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Putyin_szerint_nem_lenne_jo_ha_valaki_korlatlan_ideig_vezeto_maradhatna","timestamp":"2020. január. 18. 19:07","title":"Putyin szerint nem lenne jó, ha valaki korlátlan ideig vezető maradhatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]