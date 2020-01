Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f1f821c-b653-40fc-9888-10a185a819cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Heves viharok és jégeső is volt sok helyen, de ezek még mindig kevesek a tüzek számának csökkentéséhez.","shortLead":"Heves viharok és jégeső is volt sok helyen, de ezek még mindig kevesek a tüzek számának csökkentéséhez.","id":"20200120_Mar_a_homokvihar_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f1f821c-b653-40fc-9888-10a185a819cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a177a6cf-2ca4-4a9b-8a39-d16fa62f2dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Mar_a_homokvihar_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 20. 11:30","title":"Már a homokvihar is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látják, erre megvan a fedezet is.","shortLead":"Úgy látják, erre megvan a fedezet is.","id":"20200120_Legalabb_25_szazalekos_nyugdijemelest_szeretnenek_a_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ccc0c7-8b9c-4693-a179-63a12002e20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Legalabb_25_szazalekos_nyugdijemelest_szeretnenek_a_szakszervezetek","timestamp":"2020. január. 20. 06:17","title":"Legalább 25 százalékos nyugdíjemelést szeretnének a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragédiával végződő baleset vasárnap hajnalban történt. ","shortLead":"A tragédiával végződő baleset vasárnap hajnalban történt. ","id":"20200119_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_a_Blaha_Lujza_ternel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c9685-e9ea-4383-a4b1-a1d64f131520","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_a_Blaha_Lujza_ternel","timestamp":"2020. január. 19. 09:12","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a Blaha Lujza térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75edc-f32e-4cf8-b2fc-3a813d0a4e71","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Mesterséges intelligenciával jogi döntések éppúgy elemezhetők, mint állatorvosi nyilvántartások – mondja Gyekiczky Tamás, a digitális társadalom és a jogrendszer összefüggéseit Németországban kutató nyugalmazott bíró, aki szerint a valódi digitális forradalom, az e-akta sokkal gyorsabbá és átláthatóbbá tenné a bíróságok munkáját.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával jogi döntések éppúgy elemezhetők, mint állatorvosi nyilvántartások – mondja Gyekiczky...","id":"202003__digitalis_birosagok__kihivasok__itelkezo_algoritmusok__tisztelt_legfelsobb_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75edc-f32e-4cf8-b2fc-3a813d0a4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d566cd4-7afb-4d78-98d8-38e24d7a0ba0","keywords":null,"link":"/360/202003__digitalis_birosagok__kihivasok__itelkezo_algoritmusok__tisztelt_legfelsobb_szoftver","timestamp":"2020. január. 19. 08:15","title":"Ha nem alakítjuk át sürgősen a magyar bíróságokat, el fogjuk veszíteni a következő évszázadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetesben már nem maradhatott a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, de a bűnügyi felügyeletét meghosszabbíthatják.","shortLead":"Előzetesben már nem maradhatott a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, de a bűnügyi felügyeletét meghosszabbíthatják.","id":"20200120_Bunugyi_felugyelet_Broker_Marcsi_kun_mediator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46f740d-d430-40ad-9377-1d3d7d61da0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Bunugyi_felugyelet_Broker_Marcsi_kun_mediator","timestamp":"2020. január. 20. 08:38","title":"Bűnügyi felügyelet alatt tartanák Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai Nemzeti Hadsereg (LNA) vezetőjének, Halífa Haftar tábornoknak a hívei.","shortLead":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai...","id":"20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef92d00d-0222-46dc-9297-0209661f0a32","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","timestamp":"2020. január. 18. 17:18","title":"Egy nappal a békekonferencia előtt törtek ki a harcok Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bca31d-e2be-46af-bbe7-514cc59237a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 57 ezren töltötték ki a feladatsort magyarból és matematikából. ","shortLead":"Több mint 57 ezren töltötték ki a feladatsort magyarból és matematikából. ","id":"20200118_kozponti_felveteli_irasbeli_feladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0bca31d-e2be-46af-bbe7-514cc59237a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200d62f-c183-4e43-8aff-aae4a6f27ba7","keywords":null,"link":"/elet/20200118_kozponti_felveteli_irasbeli_feladat","timestamp":"2020. január. 18. 17:43","title":"Okosabb, mint egy nyolcadikos? Most megnézheti a központi felvételi megoldásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","shortLead":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","id":"20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a99738c-ed69-4949-96d9-621f92edad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","timestamp":"2020. január. 18. 19:39","title":"Holtestet találtak a tűzoltók egy kiégett kazánházban Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]