[{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","shortLead":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","id":"20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de5a976-c687-4079-a77c-00d5c0b05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","timestamp":"2020. január. 19. 15:03","title":"Ez idegesítheti most legjobban Mark Zuckerberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1f821c-b653-40fc-9888-10a185a819cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Heves viharok és jégeső is volt sok helyen, de ezek még mindig kevesek a tüzek számának csökkentéséhez.","shortLead":"Heves viharok és jégeső is volt sok helyen, de ezek még mindig kevesek a tüzek számának csökkentéséhez.","id":"20200120_Mar_a_homokvihar_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f1f821c-b653-40fc-9888-10a185a819cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a177a6cf-2ca4-4a9b-8a39-d16fa62f2dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Mar_a_homokvihar_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 20. 11:30","title":"Már a homokvihar is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint 150 országot vizsgálva készítette el új kutatását a Comparitech. Arra voltak kíváncsiak, hol korlátozzák és hol nem az internetet. Magyarország jól vizsgázott.","shortLead":"Több mint 150 országot vizsgálva készítette el új kutatását a Comparitech. Arra voltak kíváncsiak, hol korlátozzák és...","id":"20200120_comparitech_internet_szabadsag_felmeres_szabad_e_az_internet_magyarorszagon_kozossegi_media_tiltasa_hirek_szurese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba009b6-2fab-47d8-a8aa-02f84c7a501d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_comparitech_internet_szabadsag_felmeres_szabad_e_az_internet_magyarorszagon_kozossegi_media_tiltasa_hirek_szurese","timestamp":"2020. január. 20. 08:03","title":"Kimondták: Magyarország digitálisan szabad, de vannak helyek, ahol a kattintás már bűn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budapest talán leginkább heterogén összetételű kerülete nemcsak az utcai prostitúció és a gettósodott körzetek miatt számított hagyományosan kétes hírű környéknek, hanem azért is, mert ott kapcsolták le a fővárosban relatíve a legtöbb nem fehérgalléros bűnelkövetőt. ","shortLead":"Budapest talán leginkább heterogén összetételű kerülete nemcsak az utcai prostitúció és a gettósodott körzetek miatt...","id":"202003_a_pesti_harlem_ujrapozicionalasa_mithoztakarekonstrukciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad246cac-b93b-4563-b118-4ce64ee6a50c","keywords":null,"link":"/360/202003_a_pesti_harlem_ujrapozicionalasa_mithoztakarekonstrukciok","timestamp":"2020. január. 20. 11:00","title":"Újratervezés a pesti Harlemben: mit hoztak a felújítások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","shortLead":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","id":"20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a201fa-37a4-46a9-9cf0-d6515262a32e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","timestamp":"2020. január. 20. 16:23","title":"Adna olyan nevet a gyermekének, hogy Fidesz? Valaki megpróbálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e2a3c8-e98a-40c1-9bcf-34dfe80a1bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két mélygarázst alagutak kötik össze az 520 négyzetméteres „cselédszállással”.","shortLead":"A két mélygarázst alagutak kötik össze az 520 négyzetméteres „cselédszállással”.","id":"20200121_hadhazy_akos_orban_viktor_hatvanpuszta_majorsag_epitkezes_melygarazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e2a3c8-e98a-40c1-9bcf-34dfe80a1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103cf9a8-6e8b-46fe-877b-db00dfaf4a19","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_hadhazy_akos_orban_viktor_hatvanpuszta_majorsag_epitkezes_melygarazs","timestamp":"2020. január. 21. 10:34","title":"Hadházy: Mélygarázsok épülnek az Orbán-család birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jobbátlövő Balogh Zsolt szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak továbbra is szerénynek kell maradniuk az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, mert csak akkor lehetnek sikeresek a következő meccseken is.","shortLead":"A jobbátlövő Balogh Zsolt szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak továbbra is szerénynek kell maradniuk...","id":"20200120_kezilabda_eb_balogh_zsolt_magyar_valogatott_kozepdonto_svedorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60724da-947b-4a3b-b69a-825293429a1e","keywords":null,"link":"/sport/20200120_kezilabda_eb_balogh_zsolt_magyar_valogatott_kozepdonto_svedorszag","timestamp":"2020. január. 20. 22:03","title":"Kézilabda-Eb: „Szerénynek kell maradni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos közúti közlekedési balesetet okozott, majd barátjára terelte a gyanút egy 40 éves férfi, akit a rendőrök őrizetbe vettek.","shortLead":"Halálos közúti közlekedési balesetet okozott, majd barátjára terelte a gyanút egy 40 éves férfi, akit a rendőrök...","id":"20200120_Halalra_gazolt_egy_not_egy_autos_majd_rafogta_a_vele_utazo_ismerosere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fca4aa-cb37-4481-b234-93480355469a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Halalra_gazolt_egy_not_egy_autos_majd_rafogta_a_vele_utazo_ismerosere","timestamp":"2020. január. 20. 14:25","title":"Halálra gázolt egy nőt egy autós, majd ráfogta az ismerősére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]