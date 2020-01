Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","shortLead":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","id":"20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce16973b-5d5b-47e2-ab68-1a6488ae2359","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","timestamp":"2020. január. 21. 09:59","title":"Hat négyzetméteren múlik a lakásvásárlók boldogsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen lesz a február 11-én érkező Galaxy S20 Ultra kameramodulja.","shortLead":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen...","id":"20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fa1110-78d7-4025-9b00-fc5f11703def","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","timestamp":"2020. január. 20. 11:33","title":"Ez már a végső? Újabb kép jelent meg a még be sem mutatott Galaxy S20 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán terjesztik elő részletesen az amerikai elnök ellen megfogalmazott vádpontokat.","shortLead":"Szerdán terjesztik elő részletesen az amerikai elnök ellen megfogalmazott vádpontokat.","id":"20200122_Megkezdodott_a_szenatusban_a_Trump_elleni_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9678852-4a17-4925-b305-829fd4db99c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_a_szenatusban_a_Trump_elleni_eljaras","timestamp":"2020. január. 22. 05:11","title":"Megkezdődött a szenátusban a Trump elleni eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár Hugo Weaving nagyon szeretett volna újra rákapcsolódni a Mátrixra, színházi munkája ezt nem teszi lehetővé, így kimarad a negyedik filmből.","shortLead":"Bár Hugo Weaving nagyon szeretett volna újra rákapcsolódni a Mátrixra, színházi munkája ezt nem teszi lehetővé...","id":"20200122_smith_ugynok_hugo_weaving_matrix_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd17fa-ea1e-4c76-832f-68638346d84b","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_smith_ugynok_hugo_weaving_matrix_4","timestamp":"2020. január. 22. 09:56","title":"Smith ügynök nem tér vissza a Mátrix 4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több pontján még tovább romlott a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Az ország több pontján még tovább romlott a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt.","id":"20200121_eger_putnok_veszelyes_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135a29f-39af-40a2-be25-7031cf516bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_eger_putnok_veszelyes_levego","timestamp":"2020. január. 21. 17:51","title":"Egerben és Putnokon veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz – tájékoztatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár kedden az MTI-t.","shortLead":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt...","id":"20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdb06f9-a650-4321-a5dc-2a52c60835ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","timestamp":"2020. január. 21. 07:07","title":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Vitézy Dávid a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt megítélt kártérítések kifizetéséről. A kedd reggel megjelent kormányhatározat ugyanis semmiben nem tér el a jelenlegi gyakorlattól. Ám később a kormány akár drasztikusabb eszközökhöz is folyamodhat.","shortLead":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt...","id":"20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5f7d33-b5f6-4e5d-8b2f-66ddfc77ea34","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","timestamp":"2020. január. 21. 15:52","title":"Nagyot blöffölt a kormány a börtönkártérítések felfüggesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","shortLead":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","id":"20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e43921-aa7a-451d-a2d6-efcd3c1b1d76","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","timestamp":"2020. január. 21. 16:35","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kóros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]