[{"available":true,"c_guid":"175ddaff-5748-417a-baa2-5ad9a442d341","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén a kanadai St John's városát teljesen megbénította egy hóvihar. A lakosoknak szó szerint ki kellett ásniuk magukat a hóból, az ajtókat a több méteres hótorlasztól nem lehetett kinyitni. Ha ezt nem hiszi, nézze meg az alábbi videót, amelyet egy okoscsengő beépített kamerája rögzített. ","shortLead":"A hétvégén a kanadai St John's városát teljesen megbénította egy hóvihar. A lakosoknak szó szerint ki kellett ásniuk...","id":"20200122_Felvette_az_ajtocsengo_kameraja_hogyan_temeti_be_a_hazat_a_24_oras_hovihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=175ddaff-5748-417a-baa2-5ad9a442d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fef190-95be-441b-954c-8f804faf9afe","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Felvette_az_ajtocsengo_kameraja_hogyan_temeti_be_a_hazat_a_24_oras_hovihar","timestamp":"2020. január. 22. 11:18","title":"Felvette az ajtócsengő kamerája, hogyan temeti be a házat a 24 órás hóvihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","shortLead":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","id":"20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6392e3b0-3705-43f8-8de8-e85c1d25bcec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","timestamp":"2020. január. 23. 11:55","title":"Varga megint visszaszólt Matolcsynak, de részben igazat is adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f24e6da-fee6-49a9-aae8-73bb246709b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az extrém kémiai reakciót az 520 Celsius-fokos meleg okozhatta. Korábban még nem találtak ehhez hasonló leletet.","shortLead":"Az extrém kémiai reakciót az 520 Celsius-fokos meleg okozhatta. Korábban még nem találtak ehhez hasonló leletet.","id":"20200123_Uvegge_valtozott_az_agya_a_vezuvi_kitores_egyik_aldozatanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f24e6da-fee6-49a9-aae8-73bb246709b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0376017-d9ae-4a5c-9b89-2112a97d11ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Uvegge_valtozott_az_agya_a_vezuvi_kitores_egyik_aldozatanak","timestamp":"2020. január. 23. 11:20","title":"Üveggé változott az agya a vezúvi kitörés egyik áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9df324-363e-4b94-83da-bfae98402e8b","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová, a magyar filmes sikerek pedig nem igazolják az Orbán-rendszert. Tarr Bélát a legjobb magyar rendezőként tartják számon, tudását mégsem Magyarországon adja tovább.","shortLead":"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová, a magyar filmes sikerek pedig nem igazolják az Orbán-rendszert...","id":"202003_tarr_bela","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9df324-363e-4b94-83da-bfae98402e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b80c858-c0d3-4e72-aa0d-43ab37d4d344","keywords":null,"link":"/360/202003_tarr_bela","timestamp":"2020. január. 22. 07:00","title":"Tarr Béla: \"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"Ismét a nemzetközi hangulat a fő bűnös, de nem segít az sem, hogy rendkívül alacsonyak a kamatok Magyarországon. Az MNB-nek megvannak az eszközei, kérdés, élnek-e ezzel. ","shortLead":"Ismét a nemzetközi hangulat a fő bűnös, de nem segít az sem, hogy rendkívül alacsonyak a kamatok Magyarországon...","id":"20200123_Ezert_esik_a_forint__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bfac4b-ab1f-4947-8fd8-6320a1a2a4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Ezert_esik_a_forint__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. január. 23. 10:50","title":"Ezért esik a forint – ki tudja, hol áll meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly tavasszal egy tanulópilótát lézerrel vakítottak el Békéscsaba felett. Egy 44 éves férfit vádol az ügyészség, aki azzal védekezik, hogy aznap éjjel egy rókát akart elijeszteni a lézerrel.","shortLead":"Tavaly tavasszal egy tanulópilótát lézerrel vakítottak el Békéscsaba felett. Egy 44 éves férfit vádol az ügyészség, aki...","id":"20200123_Egy_rokat_akart_lelezerezni_a_ferfi_akit_egy_pilota_elvakitasaval_vadolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac67a24-2d34-4436-8b07-8fa67b81bd45","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Egy_rokat_akart_lelezerezni_a_ferfi_akit_egy_pilota_elvakitasaval_vadolnak","timestamp":"2020. január. 23. 15:19","title":"Rókát akart lézerezni a férfi, akit egy pilóta elvakításával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a499353-456c-4011-b5b4-b9105fb145f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","timestamp":"2020. január. 21. 18:51","title":"Csontokat találtak a Városháza udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek...","id":"20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa4760-e338-4c07-aed5-90ba26b792f4","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 23. 08:08","title":"Radar360: visszaesett a magyar demokrácia, elődöntős a férfivízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]