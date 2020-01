Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c3e2c40-c0b6-4968-bdda-fdb4fe12251b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap öttől sugározza a Tilos Rádió az Obiectiva Theodorát, Hajdu Szabolcs és Török-Illyés Orsolya hangjátékát, amelyben a hetvenes-nyolcvanas évek ikonikus erdélyi magyar színésznőjének, Illyés Kingának az életébe hallgathatunk bele.","shortLead":"Vasárnap öttől sugározza a Tilos Rádió az Obiectiva Theodorát, Hajdu Szabolcs és Török-Illyés Orsolya hangjátékát...","id":"20200124_Vasarnaptol_hallhato_Hajdu_Szabolcsek_radiojateka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3e2c40-c0b6-4968-bdda-fdb4fe12251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c5cc36-9b7b-48c0-ab9e-3c1a6b399d86","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Vasarnaptol_hallhato_Hajdu_Szabolcsek_radiojateka","timestamp":"2020. január. 24. 12:34","title":"A román titkosszolgálatok dokumentumaiból rendeztek hangjátékot Hajdu Szabolcsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig Prágában volt.","shortLead":"Eddig Prágában volt.","id":"20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4528eed-29f6-4a51-9fe8-caded481fe2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","timestamp":"2020. január. 24. 10:26","title":"Budapestre költözik a Roszatom regionális központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a 168 Órának Parti Nagy Lajos. Beszélt többek között a hatalom militáns retorikájáról, a kultúrharcról, Orbán Viktorról, és Demeter Szilárdról is.","shortLead":"Interjút adott a 168 Órának Parti Nagy Lajos. Beszélt többek között a hatalom militáns retorikájáról, a kultúrharcról...","id":"20200123_Parti_Nagy_Lajos_PIM_Orban_Terey_osztondij_kulturharc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f6137a-981d-46e4-ad60-670b331b8ba1","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Parti_Nagy_Lajos_PIM_Orban_Terey_osztondij_kulturharc","timestamp":"2020. január. 23. 14:01","title":"Parti Nagy Lajos: A magyarok szavazták meg a saját diktátorukat, háromszor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Bizottság és a Tanács elnöke is leokézta a britek távozását.","shortLead":"A Bizottság és a Tanács elnöke is leokézta a britek távozását.","id":"20200124_A_lairta_a_Brexitegyezmenyt_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6780b8c-96f9-4f5f-a55f-72c35362f78b","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_A_lairta_a_Brexitegyezmenyt_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2020. január. 24. 09:52","title":"Aláírta a Brexit-egyezményt Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világklasszis Roger Federer lesz Fucsovics Márton következő ellenfele Ausztráliában. Eddig kétszer találkoztak, mindkét alkalommal a svájci nyert.","shortLead":"A világklasszis Roger Federer lesz Fucsovics Márton következő ellenfele Ausztráliában. Eddig kétszer találkoztak...","id":"20200124_Federert_kell_vernie_Fucsovicsnak_a_nyolcaddontoert_Melbourneben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44a9d93-01f0-454b-bad9-24628a81b16b","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Federert_kell_vernie_Fucsovicsnak_a_nyolcaddontoert_Melbourneben","timestamp":"2020. január. 24. 16:24","title":"Australian Open: Federert kellene vernie Fucsovicsnak a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f751ba6-6052-4e57-bcc0-e45d8191f0ac","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar kormány klímaügyekben a csodára vár, mondta a hvg.hu közéleti podcastjában Perger András, a Greenpeace Magyarország munkatársa.","shortLead":"A magyar kormány klímaügyekben a csodára vár, mondta a hvg.hu közéleti podcastjában Perger András, a Greenpeace...","id":"20200125_A_Greenpeace_a_Fulkeben_A_magyar_klimastrategia_nem_reagal_a_klimavalsagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f751ba6-6052-4e57-bcc0-e45d8191f0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef09cd1-d10c-47e9-9cad-b0233508c10f","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_A_Greenpeace_a_Fulkeben_A_magyar_klimastrategia_nem_reagal_a_klimavalsagra","timestamp":"2020. január. 25. 11:30","title":"A Greenpeace a Fülkében: A magyar klímastratégia nem reagál a klímaválságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab49a11-aaf8-4605-9545-80eef24aac25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A közmédiában vegyes volt Mészáros Kata interjújának fogadtatása, volt, aki arcpirítónak tartotta a beszélgetést. Több kormánypárti politikus is bírálta az interjút, egyikük szerint ezzel Karácsonyt emelték meg. ","shortLead":"A közmédiában vegyes volt Mészáros Kata interjújának fogadtatása, volt, aki arcpirítónak tartotta a beszélgetést. Több...","id":"20200124_mtva_karacsony_meszaros_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab49a11-aaf8-4605-9545-80eef24aac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b750fdbd-7cba-442c-a76b-7063234b88f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_mtva_karacsony_meszaros_interju","timestamp":"2020. január. 24. 15:00","title":"A hírigazgató megdicsérte a riportert a Karácsony-interjú után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Részletek Áder és Pintér repüléseiről, Fucsovics a 16 között Melbourne-ben, Lajkó Félix visszakapta 150 milliós hegedűjét. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Részletek Áder és Pintér repüléseiről, Fucsovics a 16 között Melbourne-ben, Lajkó Félix visszakapta 150 milliós...","id":"20200124_Radar360_Soros_egymilliard_dollart_szan_oktatasra_tovabb_terjed_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d74fbe1-142b-46bd-b2f9-83a81e3fcdbf","keywords":null,"link":"/360/20200124_Radar360_Soros_egymilliard_dollart_szan_oktatasra_tovabb_terjed_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 24. 08:00","title":"Radar360: Soros egymilliárd dollárt szán oktatásra, tovább terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]