[{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Változik az imádság szövege a katolikusoknál hivatalosan is.","shortLead":"Változik az imádság szövege a katolikusoknál hivatalosan is.","id":"20200128_Husvet_utan_lep_eletbe_az_uj_Miatyank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c7252e-da55-455b-a593-1462d3b9f865","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Husvet_utan_lep_eletbe_az_uj_Miatyank","timestamp":"2020. január. 28. 18:02","title":"Húsvéttól zenghet az új szövegű Miatyánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindenkit elkülönítenek, akinél a légúti fertőzés tüneteit észlelik a repülőtéren vagy a visszatérést követő 14 nap alatt.","shortLead":"Mindenkit elkülönítenek, akinél a légúti fertőzés tüneteit észlelik a repülőtéren vagy a visszatérést követő 14 nap...","id":"20200129_Az_oroszok_kivizsgaljak_az_osszes_Kinabol_hazatero_turistat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f29adae-b260-46a7-89ab-99d27f24c865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_oroszok_kivizsgaljak_az_osszes_Kinabol_hazatero_turistat","timestamp":"2020. január. 29. 12:33","title":"Az oroszok kivizsgálják az összes Kínából hazatérő turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági frissítéseket ad ki. A mostani sebezhetőségek a legújabb chipeket nem érintik, a régebbiekkel van gond.","shortLead":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági...","id":"20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f53201-6a8b-44ae-8e64-592600d14eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","timestamp":"2020. január. 29. 15:03","title":"Ilyen nincs: újabb sebezhetőségeket találtak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kosárlabdázó már aktív játékosként vállalkozni kezdett.","shortLead":"A kosárlabdázó már aktív játékosként vállalkozni kezdett.","id":"20200129_Komoly_uzleti_birodalmat_is_maga_utan_hagyott_Kobe_Bryant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4139dae0-5a62-4736-a35d-4e85cf2c94fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Komoly_uzleti_birodalmat_is_maga_utan_hagyott_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 29. 07:09","title":"Komoly üzleti birodalmat is maga után hagyott Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6c408c-3254-4e61-8a78-5a88c8197f5b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből is megismerkedtünk a legújabb hazai gyártású Suzukikkal, a hibrid Vitara mellett az új SX4 S-Crosst is körbejártuk.","shortLead":"Testközelből is megismerkedtünk a legújabb hazai gyártású Suzukikkal, a hibrid Vitara mellett az új SX4 S-Crosst is...","id":"20200128_esztergomi_udvozlet_beultunk_a_legujabb_hibrid_suzuki_vitaraba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de6c408c-3254-4e61-8a78-5a88c8197f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff805c-239e-46b5-979b-3011cff439ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_esztergomi_udvozlet_beultunk_a_legujabb_hibrid_suzuki_vitaraba","timestamp":"2020. január. 28. 06:41","title":"Esztergomi üdvözlet: beültünk a legújabb hibrid Suzuki Vitarába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust.","shortLead":"Aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust.","id":"20200128_kina_vuhan_koronavirus_vedelmi_mechanizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000ab7c7-10d5-4e6d-89c7-6840c18eb8d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_kina_vuhan_koronavirus_vedelmi_mechanizmus","timestamp":"2020. január. 28. 20:06","title":"Hazahozzák a Vuhanban ragadt uniós állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","shortLead":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d1d0-ee9f-47f8-872d-f7cd1f5d76e8","keywords":null,"link":"/elet/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","timestamp":"2020. január. 27. 21:10","title":"Valaki 2012-ben megírta, hogy Kobe Bryant helikopter-balesetben fog meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé. Cikkünkben ebből a gyűjtésből szemezgetünk néhány gondolatot.","shortLead":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé...","id":"20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0083a4-e85c-44c1-a6c4-8c435d3992a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","timestamp":"2020. január. 28. 14:15","title":"Főnökmustra: mitől lesz valaki jó vezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]