[{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schilling Árpád szerint az élet nem a színházban zajlik, hanem az utcán, a munkahelyeken, az otthonokban. ","shortLead":"Schilling Árpád szerint az élet nem a színházban zajlik, hanem az utcán, a munkahelyeken, az otthonokban. ","id":"20200130_Schilling_Arpad_Eszenyi_Eniko_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c76bdf1-2897-4758-bc1d-006b484ab2c8","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Schilling_Arpad_Eszenyi_Eniko_tuntetes","timestamp":"2020. január. 30. 11:01","title":"Schilling Árpád Eszenyinek: Kedves Enikő, egy tüntetésre nem azért megyünk el, mert meghívnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","shortLead":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","id":"20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9a1487-e204-4171-af7a-2495e9c002fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","timestamp":"2020. január. 29. 12:58","title":"Karácsonyék akár az alagút nélkül is felújítanák a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0c2bd8-a16e-45ef-844f-c9bf91856372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogyan néz ki a bajor márka eddigi legerősebb gázolajos 3-as modellje.","shortLead":"Mutatjuk, hogyan néz ki a bajor márka eddigi legerősebb gázolajos 3-as modellje.","id":"20200128_ido_elott_kiszivargott_a_bmw_szupereros_uj_dizele_m340d","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf0c2bd8-a16e-45ef-844f-c9bf91856372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f432a762-c4e5-47ef-9602-5f579145979e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_ido_elott_kiszivargott_a_bmw_szupereros_uj_dizele_m340d","timestamp":"2020. január. 28. 11:21","title":"Idő előtt kiszivárgott a BMW szupererős új dízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint az őket elmarasztaló bírósági döntés megerősítette, hogy nem volt hatáskörük vizsgálni a kormánypárti média összeolvadását. A bíróság szerint ugyanakkor eljárási hibát vétettek, de az ezzel kapcsolatos kérdésekre nem adtak válaszokat. ","shortLead":"A versenyhivatal szerint az őket elmarasztaló bírósági döntés megerősítette, hogy nem volt hatáskörük vizsgálni...","id":"20200129_A_GVH_reagalt_ra_hogy_a_birosag_szerint_hibat_vetettek_a_fideszes_mediagolem_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b1cc3-be02-4cbe-aeb6-849f9efafc0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_A_GVH_reagalt_ra_hogy_a_birosag_szerint_hibat_vetettek_a_fideszes_mediagolem_kapcsan","timestamp":"2020. január. 29. 12:55","title":"A GVH reagált a KESMA-ügyben hozott elmarasztaló bírósági döntésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iMac gépek remek formájukról (is) híresek. A legutóbbi Apple-szabadalom minderre még rátesz egy lapáttal.","shortLead":"Az iMac gépek remek formájukról (is) híresek. A legutóbbi Apple-szabadalom minderre még rátesz egy lapáttal.","id":"20200130_apple_szabadalom_ivelt_uvegtest_imac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b456f8-2518-43dd-b573-869877828f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_apple_szabadalom_ivelt_uvegtest_imac","timestamp":"2020. január. 30. 08:03","title":"Igazán különleges számítógépet talált ki az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési munkálatok leállításával igyekszik Észak-Macedónia javítani a levegő minőségén.","shortLead":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési...","id":"20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bcec77-a65d-4495-9ef5-6208322d91af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","timestamp":"2020. január. 28. 11:38","title":"A rossz levegő miatt ingyenessé tették a tömegközlekedést Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29eea5f3-c342-4c2b-bb52-0ef5512ef882","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vanessa Bryant arról írt, hogy családját teljesen összetörte a tragédia.","shortLead":"Vanessa Bryant arról írt, hogy családját teljesen összetörte a tragédia.","id":"20200130_kobe_vanessa_gianna_bryant_gyasz_ozvegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29eea5f3-c342-4c2b-bb52-0ef5512ef882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d611949a-5bdb-4b2f-a788-3713cb2b04bc","keywords":null,"link":"/elet/20200130_kobe_vanessa_gianna_bryant_gyasz_ozvegy","timestamp":"2020. január. 30. 09:22","title":"Megszólalt Kobe Bryant özvegye ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá, a cég szerint erre a technológiára egy jó darabig még várni kell.","shortLead":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá...","id":"20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961e3389-858e-4cc2-99ab-409107248f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Van egy kis baj a kijelző alá tett szelfikamerákkal – illetve rögtön kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]