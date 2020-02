Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még kevesebb jóval kecsegtet a csatorna egyik és másik oldalán is. A britek távozása 47 év után szabad szemmel is jól látható lyukat üt az EU egyáltalán nem sziklaszilárd falán, a brit társadalomban pedig eddig szunnyadó konfliktusokat hozhat a felszínre. Siker vagy bukás lesz a Brexit?","shortLead":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még...","id":"20200131_brexit_eu_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fa466e-919a-4364-9c94-307c6211347b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_eu_boris_johnson","timestamp":"2020. január. 31. 06:30","title":"Eljött a Brexit napja, sírjunk vagy nevessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük, hogy hol készülnek Shelby 800-1200 lóerős közúti fenevadjai. ","shortLead":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük...","id":"20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dfcd70-d556-4723-9dd5-bcb6ef1e2520","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","timestamp":"2020. február. 01. 06:41","title":"Itt születnek az igazi amerikai izomautók: a Shelby vegasi központjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az operatív törzs 28 pontos akciótervének célja megakadályozni egy esetleges járvány terjedését.","shortLead":"Az operatív törzs 28 pontos akciótervének célja megakadályozni egy esetleges járvány terjedését.","id":"20200131_koronavirus_operativ_torzs_jarvany_akcioterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"412ac6ca-2f21-4b5f-97f2-3d87d13b5139","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_operativ_torzs_jarvany_akcioterv","timestamp":"2020. január. 31. 22:25","title":"Így védekezik Magyarország a koronavírus-járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig két nappal a határidő lejárta előtt jelent meg a rendelet, ami a meddőség kezelését szabályozza. A gyógyszerek ingyenességéről egyelőre nem jelent meg semmi.","shortLead":"Alig két nappal a határidő lejárta előtt jelent meg a rendelet, ami a meddőség kezelését szabályozza. A gyógyszerek...","id":"20200131_Megjelent_vegre_az_ingyenes_meddosegkezelesrol_szolo_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c7b49-bc63-4170-9a76-2650910a5a28","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Megjelent_vegre_az_ingyenes_meddosegkezelesrol_szolo_rendelet","timestamp":"2020. január. 31. 12:58","title":"Megjelent végre az ingyenes meddőségkezelésről szóló rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában eközben már legalább 258-an haltak meg a fertőzésben.","shortLead":"Kínában eközben már legalább 258-an haltak meg a fertőzésben.","id":"20200201_Spanyolorszagot_is_elerte_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c219b238-39a8-4259-b141-f596d64c958a","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Spanyolorszagot_is_elerte_a_jarvany","timestamp":"2020. február. 01. 01:53","title":"Spanyolországot is elérte a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi koalíció állítólag légi támogatást fog adni az iraki csapatoknak.","shortLead":"A nemzetközi koalíció állítólag légi támogatást fog adni az iraki csapatoknak.","id":"20200130_Irak_ujra_megtamadja_az_Iszlam_Allamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bfdab6-6483-4048-a2a0-6d5408ad8ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Irak_ujra_megtamadja_az_Iszlam_Allamot","timestamp":"2020. január. 30. 21:51","title":"Irak újra megtámadja az Iszlám Államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5480cb06-75d4-43d7-877f-6ec382ccd884","c_author":"Pitti Zoltán","category":"360","description":"Pitti Zoltán közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott tudományos kutatója, az adóhatóság korábbi elnöke veszi sorra, hogy miért visznek tévútra azok az érvek, ellenérvek, ötletek és gondolatok, amelyek a legkisebb keresetekről szóló viták, egyeztetések során rendre felmerülnek.","shortLead":"Pitti Zoltán közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott tudományos kutatója, az adóhatóság korábbi elnöke...","id":"20200130_Minimalberek_nem_is_arrol_vitazunk_amirol_kellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5480cb06-75d4-43d7-877f-6ec382ccd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fa3f81-611c-49f3-b743-aac48919cef9","keywords":null,"link":"/360/20200130_Minimalberek_nem_is_arrol_vitazunk_amirol_kellene","timestamp":"2020. január. 30. 15:00","title":"Minimálbérek: nem is arról vitázunk, amiről kellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2fb82f-8a77-49b3-9147-647426af3d38","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Két hetes távmunkát rendeltek el a Kínából visszatérő dolgozóknak.","shortLead":"Két hetes távmunkát rendeltek el a Kínából visszatérő dolgozóknak.","id":"20200130_Ovintezkedeseket_vezetett_be_a_Nokia_a_koronavirus_terjedese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2fb82f-8a77-49b3-9147-647426af3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1931fb-421b-4f4f-955a-b11984bf4391","keywords":null,"link":"/kkv/20200130_Ovintezkedeseket_vezetett_be_a_Nokia_a_koronavirus_terjedese_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 18:59","title":"Óvintézkedéseket vezetett be a Nokia a koronavírus terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]