[{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezeket eredetileg orvosoknak szánták.","shortLead":"Ezeket eredetileg orvosoknak szánták.","id":"20200203_Koronavirus_Kinaban_a_politikusok_specialis_szajmaszkot_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad72cd-006c-4d98-8cfd-abe67ddf09ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Koronavirus_Kinaban_a_politikusok_specialis_szajmaszkot_kaptak","timestamp":"2020. február. 03. 10:49","title":"Koronavírus: Kínában a politikusok speciális szájmaszkot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" A Parkinson-kór eredete a születés előttre vezethető vissza azoknál az embereknél, akiknél 50 éves koruk előtt fejlődik ki a degeneratív idegrendszeri betegség amerikai kutatók tanulmánya szerint.","shortLead":" A Parkinson-kór eredete a születés előttre vezethető vissza azoknál az embereknél, akiknél 50 éves koruk előtt...","id":"20200203_parkinson_kor_kialakulasa_szuletes_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2953e9-b796-4f9b-9b47-2c64e1877b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_parkinson_kor_kialakulasa_szuletes_elott","timestamp":"2020. február. 03. 00:03","title":"Meglepő felfedezés a Parkinson-kórról: már az ember születése előtt elkezdődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Eldőlt, hogy a magyar kormánypárt felfüggesztését meghosszabbítják, az alapértékeket viszont jobban meghatározzák. ","shortLead":"Eldőlt, hogy a magyar kormánypárt felfüggesztését meghosszabbítják, az alapértékeket viszont jobban meghatározzák. ","id":"20200203_kongresszus_Fidesz_Europai_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aebff52-96bf-4212-b916-ba4544fa16a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_kongresszus_Fidesz_Europai_Neppart","timestamp":"2020. február. 03. 16:48","title":"Külön kongresszust rendez a Fidesz miatt a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még vasárnap Budapestre utaznak. ","shortLead":"Még vasárnap Budapestre utaznak. ","id":"20200202_Megerkeztek_Franciaorszagba_es_tunetmentesek_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30e8ea4-d666-4727-8d58-bc5035e827ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Megerkeztek_Franciaorszagba_es_tunetmentesek_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","timestamp":"2020. február. 02. 16:15","title":"Megérkeztek Franciaországba, és tünetmentesek a Vuhanból elhozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60b803b-ad8a-4975-a31d-666d6feb58fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Markku Alén és Miki Biasion nevével fémjelzett autó várhatóan 100 millió forint körüli áron cserél gazdát. ","shortLead":"A Markku Alén és Miki Biasion nevével fémjelzett autó várhatóan 100 millió forint körüli áron cserél gazdát. ","id":"20200203_gyermekkori_alom_elado_egy_martinis_lancia_delta_hf_integrale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e60b803b-ad8a-4975-a31d-666d6feb58fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508e0daf-55d8-412b-833c-daf60c403a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_gyermekkori_alom_elado_egy_martinis_lancia_delta_hf_integrale","timestamp":"2020. február. 03. 06:41","title":"Gyermekkori álom: eladó egy martinis Lancia Delta HF Integrale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vuhanból indult új kórokozó annyi összeesküvés-elméletet szült, hogy a technológiai vállalatoknak is cselekedniük kellett.","shortLead":"A Vuhanból indult új kórokozó annyi összeesküvés-elméletet szült, hogy a technológiai vállalatoknak is cselekedniük...","id":"20200203_facebook_google_twitter_algoritmus_koronavirus_alhir_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0004c2-febf-458d-9faa-87eb9d9f5e32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_facebook_google_twitter_algoritmus_koronavirus_alhir_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. február. 03. 14:03","title":"A Facebook, a Google és a Twitter is lépéseket tett a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A vonalak végén szakemberek adnak információt az új vírusról.","shortLead":"A vonalak végén szakemberek adnak információt az új vírusról.","id":"20200203_Ingyenesen_hivhato_zoldszamokon_lehet_tanacsot_kerni_koronavirus_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9aadbbe-b9d0-4226-a087-d72d6f17e8d1","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ingyenesen_hivhato_zoldszamokon_lehet_tanacsot_kerni_koronavirus_kapcsan","timestamp":"2020. február. 03. 08:25","title":"Ingyenesen hívható számokon lehet információt kérni a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382449da-5c84-4839-8621-0dfdeb1e0d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi egy speciálisan átalakított Porsche, aminek az ára nagyjából egymillió dollár.","shortLead":"A kocsi egy speciálisan átalakított Porsche, aminek az ára nagyjából egymillió dollár.","id":"20200203_Samuel_Etoo_Gemballa_Porsche_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382449da-5c84-4839-8621-0dfdeb1e0d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9ccbde-c420-49e3-9d15-540346ed7f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Samuel_Etoo_Gemballa_Porsche_elado","timestamp":"2020. február. 03. 11:07","title":"300 millióért árulja egyedi Porschéjét a Barcelona volt focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]