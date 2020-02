Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12714423-786e-4c92-83b6-22ca606ef416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök évértékelő beszédében többek között a fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának védelmét ígérte.","shortLead":"Az amerikai elnök évértékelő beszédében többek között a fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának...","id":"20200205_Trump_Amerika_ismet_tiszteletnek_orvendo_nemzet_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12714423-786e-4c92-83b6-22ca606ef416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b03b28-5540-474e-8113-32f0d7b8dba7","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_Amerika_ismet_tiszteletnek_orvendo_nemzet_lett","timestamp":"2020. február. 05. 05:45","title":"Trump: Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi problémára a filmgyártásban.","shortLead":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi...","id":"20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65aae6e-23e2-4c33-b1fe-8424e2f39db9","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 04. 11:40","title":"Amikor Joker kikel a rendszerszintű rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mohammed Al Yamahit szerint Dzsudzsák nem tud már olyan teljesítményt nyújtani, amit a posztja megkövetel.","shortLead":"Mohammed Al Yamahit szerint Dzsudzsák nem tud már olyan teljesítményt nyújtani, amit a posztja megkövetel.","id":"20200205_Az_Ittihad_alelnoke_Dzsudzsakrol_Teljesitmenye_mind_vedekezesben_mind_tamadasban_megkopott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6c2dc-acaf-49f2-8d69-9b9828b4b277","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Az_Ittihad_alelnoke_Dzsudzsakrol_Teljesitmenye_mind_vedekezesben_mind_tamadasban_megkopott","timestamp":"2020. február. 05. 19:01","title":"Az arab klub Dzsudzsákról: Teljesítménye mind védekezésben, mind támadásban megkopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1def305f-30e9-45a5-9e61-1b084de0cd5c","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer állásáról és alakulásáról szóló cikksorozat első része egy pillanatfelvétel volt a rendszer és az ellenzék viszonyáról 2020 elején, az önkormányzati választások után. A mostani írás azzal foglalkozik, hogy miért marad el a rendszerváltás, mi van, illetve mi várható helyette.","shortLead":"Az Orbán-rendszer állásáról és alakulásáról szóló cikksorozat első része egy pillanatfelvétel volt a rendszer és...","id":"20200205_hont_es_ismet_nem_tetszettunk_forradalmat_csinalni_ner_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1def305f-30e9-45a5-9e61-1b084de0cd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4769ef4-2345-4308-8d2c-81a3d3609ac7","keywords":null,"link":"/360/20200205_hont_es_ismet_nem_tetszettunk_forradalmat_csinalni_ner_osszefogas","timestamp":"2020. február. 05. 07:00","title":"Hont: És ismét nem tetszettünk forradalmat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69355c0a-73e7-42d6-8e2c-5c08dbc17286","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A különös jelentnek egy parkőr is szemtanúja volt.","shortLead":"A különös jelentnek egy parkőr is szemtanúja volt.","id":"20200205_del_afrika_pavian_oroszlanykolyok_oroszlanykiraly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69355c0a-73e7-42d6-8e2c-5c08dbc17286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1ee37-bf75-48dc-83e7-ca52212087a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_del_afrika_pavian_oroszlanykolyok_oroszlanykiraly","timestamp":"2020. február. 05. 13:44","title":"Oroszlánkölyköt lopott egy pávián Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik Kínából jönnek. Eddig egy utas volt gyanús, de fertőzött ő sem volt.","shortLead":"Azokat, akik Kínából jönnek. Eddig egy utas volt gyanús, de fertőzött ő sem volt.","id":"20200205_koronavirus_kina_2019_ncov_ferihegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0d30d9-f99a-4807-bbac-954a396dd193","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_koronavirus_kina_2019_ncov_ferihegy","timestamp":"2020. február. 05. 19:30","title":"Már majdnem 900 utast ellenőriztek Ferihegyen a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt kétség afelől, hogy a jelenleg dúló koronavírus-járványnak nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági vonzatai is lesznek. A technológia világát is érinti, leginkább a nagy szereplőket, például az Apple-t és a Samsungot.","shortLead":"Nem volt kétség afelől, hogy a jelenleg dúló koronavírus-járványnak nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági vonzatai...","id":"20200205_apple_samsung_ellatasi_lancok_keslekedes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e7a97-f888-49a7-a661-a94494f08704","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_apple_samsung_ellatasi_lancok_keslekedes_koronavirus","timestamp":"2020. február. 05. 12:03","title":"A koronavírus az iPhone-okra és a Samsung telefonjaira is rossz hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","shortLead":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","id":"20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e104c069-1c5f-432d-8ebc-bbb7b97a8024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","timestamp":"2020. február. 04. 20:32","title":"Romániában nem lehet járdára hajtani a rollerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]