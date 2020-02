Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az OPEC országainak hosszabb távon gondot okozhat a csökkenő kínai kereslet.","shortLead":"Az OPEC országainak hosszabb távon gondot okozhat a csökkenő kínai kereslet.","id":"20200204_koronavirus_olajar_opec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccfe07c-0d7c-4dd2-8851-b94e1a9e9ee0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_koronavirus_olajar_opec","timestamp":"2020. február. 04. 15:35","title":"A koronavírus padlóra küldte az olajárakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","shortLead":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","id":"20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c314b95d-0094-4c73-80d3-d64284455484","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","timestamp":"2020. február. 06. 11:21","title":"Kémfotókon az új méregzsák: 450 lóerővel támad a friss Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-koreai óriásvállalat egy időre kénytelen szüneteltetni a gyártást. A Nissannal is állnak a szalagok.","shortLead":"A dél-koreai óriásvállalat egy időre kénytelen szüneteltetni a gyártást. A Nissannal is állnak a szalagok.","id":"20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b137d-1360-44cf-8570-313fec2c3d0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","timestamp":"2020. február. 04. 18:41","title":"A Hyundait is ledöntötte a lábáról az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három kisfiút eltiltottak.","shortLead":"Három kisfiút eltiltottak.","id":"20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedcdcb-dddb-494a-83d7-713f96677e6c","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","timestamp":"2020. február. 05. 13:27","title":"Hatalmas tömegverekedés volt egy magyar U12-es hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","shortLead":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","id":"20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4571de-698c-458e-8a5f-93dec85472fd","keywords":null,"link":"/sport/20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","timestamp":"2020. február. 06. 13:21","title":"Koronavírus: megígérték a szervezők, hogy megtartják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a volt orvosigazgató marad a kórháznál, számítanak a szakértelmére.","shortLead":"A minisztérium szerint a volt orvosigazgató marad a kórháznál, számítanak a szakértelmére.","id":"20200204_HM_A_honvedelmi_miniszter_kuldte_el_a_Honvedkorhaz_orovosigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cb7bf9-01c8-425d-a556-192b3f3f623d","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_HM_A_honvedelmi_miniszter_kuldte_el_a_Honvedkorhaz_orovosigazgatojat","timestamp":"2020. február. 04. 16:34","title":"A honvédelmi miniszter küldte el a Honvédkórház orvosigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200204_Nem_tanitok_fasiszta_irot__tiltakozohullam_indul_a_NAT_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f726d52a-44eb-4eb7-9b96-9508f9a78e97","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Nem_tanitok_fasiszta_irot__tiltakozohullam_indul_a_NAT_ellen","timestamp":"2020. február. 04. 14:06","title":"„Nem tanítok fasiszta írót” – tiltakozóhullám indul a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett közzé a magyar rendőrség.","shortLead":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett...","id":"20200205_kresz_teszt_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ddb6c-a28e-4452-95b8-b5077aa6a0a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_kresz_teszt_online","timestamp":"2020. február. 05. 16:03","title":"És önnek mennyire megy a KRESZ? Ezzel a programmal kiderítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]