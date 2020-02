Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","shortLead":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","id":"20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64fce50-0c8a-4b7f-8bb6-efc0f57cfcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","timestamp":"2020. február. 05. 23:40","title":"Felmentette Trumpot a szenátus, vége az elnök elleni eljárásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","shortLead":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","id":"20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3faf9f0-c6d9-4f14-b052-1e8f8f1f757a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","timestamp":"2020. február. 05. 11:03","title":"Már mobilról is kiléphet az űrbe a Google Earthben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","shortLead":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","id":"20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd85f7-43dd-479e-ada1-47296aab93ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","timestamp":"2020. február. 04. 17:51","title":"Berlusconihoz is beugrott Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12714423-786e-4c92-83b6-22ca606ef416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök évértékelő beszédében többek között a fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának védelmét ígérte.","shortLead":"Az amerikai elnök évértékelő beszédében többek között a fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának...","id":"20200205_Trump_Amerika_ismet_tiszteletnek_orvendo_nemzet_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12714423-786e-4c92-83b6-22ca606ef416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b03b28-5540-474e-8113-32f0d7b8dba7","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_Amerika_ismet_tiszteletnek_orvendo_nemzet_lett","timestamp":"2020. február. 05. 05:45","title":"Trump: Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszavazták a Szociáldemokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt.","shortLead":"Megszavazták a Szociáldemokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági...","id":"20200205_Megbukott_az_Orban_vezette_roman_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c57047d-11ec-4188-830b-c28bdaf4e747","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Megbukott_az_Orban_vezette_roman_kormany","timestamp":"2020. február. 05. 15:15","title":"Megbukott a román Orban-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5ca870-e6b0-42ba-9107-336f983c18f8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A viharos erősségű széllel érkező hideg levegő \"telibe kapta\" a Bakony–Balaton térségét.","shortLead":"A viharos erősségű széllel érkező hideg levegő \"telibe kapta\" a Bakony–Balaton térségét.","id":"20200204_Tobb_mint_100_kilometer_per_oras_szelet_mertek_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b5ca870-e6b0-42ba-9107-336f983c18f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb3a58d-9d3c-4b2b-8fd8-a40701b07683","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Tobb_mint_100_kilometer_per_oras_szelet_mertek_a_Balatonnal","timestamp":"2020. február. 04. 17:32","title":"Több mint 100 kilométer per órás szelet mértek a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni a munkavállalóit és a barcelonai Mobile World Congress (MWC) látogatóit, így inkább kihagyják a februári mobilos seregszemlét.","shortLead":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni...","id":"20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27c0e66-3d43-4393-9fe5-98c75ea19075","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","timestamp":"2020. február. 05. 09:33","title":"A koronavírus miatt az LG és a ZTE is lemondta mobilbemutatóját az MWC 2020 kiállításon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős, új változata.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős, új változata.","id":"20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ef211-cf42-4098-9099-77f56bc06efd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","timestamp":"2020. február. 05. 11:21","title":"Gyönyörű kupét rajzolt honfitársunk az új Seat Leonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]