[{"available":true,"c_guid":"b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555","c_author":"Czeglédi Fanni - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra vettük, melyik film milyen esélyekkel indul neki az év legfontosabb filmes eseményének, és megtippeltük a nyerteseket is.","shortLead":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra...","id":"20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c654054-196f-48f6-ab29-dc4e2fe541fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"Miért is nézzük idén az Oscar-gálát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","shortLead":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","id":"202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18614a21-ed07-47de-bde4-4fe1a3177a6a","keywords":null,"link":"/360/202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","timestamp":"2020. február. 08. 12:15","title":"Partiscum Busz: vissza az egész, Mészárosék ügyvédjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c202a-49ba-4fd1-8a41-3f86d148ee94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Héderfája református lelkésze szerint is gyújtogatás történt.","shortLead":"Héderfája református lelkésze szerint is gyújtogatás történt.","id":"20200208_Valoszinuleg_felgyujtottak_egy_XIX_szazadi_szekelyfoldi_haranglabat__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786c202a-49ba-4fd1-8a41-3f86d148ee94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b519c1cd-11bb-478a-b459-042c20f20451","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Valoszinuleg_felgyujtottak_egy_XIX_szazadi_szekelyfoldi_haranglabat__fotok","timestamp":"2020. február. 08. 17:04","title":"Valószínűleg felgyújtottak egy XIX. századi, székelyföldi haranglábat - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyertes vadászok összesen hatvan elefántot ejthetnek el az országban. ","shortLead":"A nyertes vadászok összesen hatvan elefántot ejthetnek el az országban. ","id":"20200207_Elefantvadaszat_arveres_Botswana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8a5a19-94e5-45f0-b194-a7e8840192ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Elefantvadaszat_arveres_Botswana","timestamp":"2020. február. 07. 21:10","title":"Elefántvadászati engedélyeket árvereztek el Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","shortLead":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","id":"20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5820a96-d863-44b2-a469-4e7ac581a299","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","timestamp":"2020. február. 08. 09:08","title":"Pénteken minden korábbinál több áldozatot szedett a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Okosan, árnyaltan, kíméletlenül mutat rá a társadalmi feszültségekre a díjakkal már eddig is sokszorosan kitüntetett Élősködők. A dél-koreai rendező, Pong Dzsunho mesterműve Oscarra is nagy esélyes, pedig a filmjében nincsenek is hősök. \r

","shortLead":"Okosan, árnyaltan, kíméletlenül mutat rá a társadalmi feszültségekre a díjakkal már eddig is sokszorosan kitüntetett...","id":"20200207_Eloskodok_Parasite_PongDzsunho_BongJoonho_Oscar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf065f1-78f3-455e-b856-8507461e2342","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Eloskodok_Parasite_PongDzsunho_BongJoonho_Oscar","timestamp":"2020. február. 07. 20:00","title":"Előmásztak a paraziták a koszos szuterénből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","shortLead":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","id":"20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afcb29-5ca0-4c38-95b7-7c1dda9e20d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","timestamp":"2020. február. 08. 15:32","title":"Rétvári annyira azért nem akarta eltüntetni a meleg Krisztusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdec0a86-1969-47cf-9231-a900a5186b22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Államellenes izgatással gyanúsítanak egy Olaszországban tanuló egyiptomi aktivistát.","shortLead":"Államellenes izgatással gyanúsítanak egy Olaszországban tanuló egyiptomi aktivistát.","id":"20200209_Elfogtak_megvertek_es_megkinoztak_Kairoban_a_bolognai_egyetem_hazatero_diakjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdec0a86-1969-47cf-9231-a900a5186b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0ba42-164c-4bee-bb7d-1b5ed3a4c234","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Elfogtak_megvertek_es_megkinoztak_Kairoban_a_bolognai_egyetem_hazatero_diakjat","timestamp":"2020. február. 09. 09:45","title":"Elfogták, megverték és megkínozták Kairóban a bolognai egyetem hazatérő diákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]