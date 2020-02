Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c75bc65-a91a-48bf-adc6-0a7282c50b22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"18 évesen először lépett fel az Oscar-gálán.","shortLead":"18 évesen először lépett fel az Oscar-gálán.","id":"20200210_Ilyen_volt_Billie_Eilish_hatborzongato_fellepese_az_Oscaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c75bc65-a91a-48bf-adc6-0a7282c50b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c775b0c-0234-42b9-bd5a-b3039005aa8b","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Ilyen_volt_Billie_Eilish_hatborzongato_fellepese_az_Oscaron","timestamp":"2020. február. 10. 08:30","title":"Ilyen volt Billie Eilish hátborzongató fellépése az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","shortLead":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","id":"20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162d1a76-3242-4142-b3f1-d680f2ef4f29","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","timestamp":"2020. február. 08. 17:42","title":"Jégkorong olimpiai selejtező: a román csapatot is legyőzte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","shortLead":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","id":"20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1f85a-672d-4989-81da-90fc92f67bde","keywords":null,"link":"/kkv/20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","timestamp":"2020. február. 09. 17:50","title":"Milyen vámügyi feladatok merülnek fel, ha Kínából rendelünk árut?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88839051-6c91-4a4b-bb29-791ecbd37dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig az anyaság valóságát próbálta bemutatni.","shortLead":"Pedig az anyaság valóságát próbálta bemutatni.","id":"20200210_Ezt_a_reklamot_nem_engedtek_adasba_az_Oscargala_kozvetitese_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88839051-6c91-4a4b-bb29-791ecbd37dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de36025-fe69-4108-af6c-c64c980a6d37","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Ezt_a_reklamot_nem_engedtek_adasba_az_Oscargala_kozvetitese_alatt","timestamp":"2020. február. 10. 08:45","title":"Ezt a reklámot nem engedték adásba az Oscar-gála közvetítése alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben, az Oscar-gálán. ","shortLead":"Élőben, az Oscar-gálán. ","id":"20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de16e92-e16f-418d-977d-c780c8ba2d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","timestamp":"2020. február. 10. 03:51","title":"Amire senki nem számított: Eminem előadta a Lose Yourselfet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges üzemanyag nagyteljesítményű sportkocsikba való és csak néhány hazai kúton kapható.","shortLead":"A különleges üzemanyag nagyteljesítményű sportkocsikba való és csak néhány hazai kúton kapható.","id":"20200210_990_forintos_literaron_is_tankolhato_magyarorszagon_benzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216cd466-72a4-4553-b0b8-5f6508cdcbf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_990_forintos_literaron_is_tankolhato_magyarorszagon_benzin","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"990 forintos literáron is tankolható Magyarországon benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2208d303-62a8-4191-8f1c-54c05bb08ac5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Budapesten is az engedélye nélkül rendeztek kiállítást a rejtőzködő utcai művész alkotásaiból, pedig Banksy immár két évtizede az egyik legkeresettebb világsztár a műkincspiacon. Művei dollármilliókért kelnek el az aukciókon, de emellett jól menő ajándékboltja és szállodája is van. ","shortLead":"Budapesten is az engedélye nélkül rendeztek kiállítást a rejtőzködő utcai művész alkotásaiból, pedig Banksy immár két...","id":"202006__banksy__falra_fujva__majmok_aparlamentben__ismert_ismeretlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2208d303-62a8-4191-8f1c-54c05bb08ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0841e48-f0f5-46b3-a7c9-4773ac0b5e31","keywords":null,"link":"/360/202006__banksy__falra_fujva__majmok_aparlamentben__ismert_ismeretlen","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"A titokzatos Banksy ismeretlenül is áldás a műkereskedők számára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]