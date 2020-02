Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","shortLead":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","id":"20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018ce73-4d3b-4f5d-925b-465effbf1212","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","timestamp":"2020. február. 09. 21:42","title":"Három magyar érem a nizzai úszóverseny zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aae7e1-89aa-4c89-ab61-b3a0a9be5ec6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott az Osasuna otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"A listavezető Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott az Osasuna otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának...","id":"20200209_Siman_nyert_a_Real_Madrid_Ramos_merfoldkohoz_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aae7e1-89aa-4c89-ab61-b3a0a9be5ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4eed6e-9078-4734-bba4-9ecf97799673","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Siman_nyert_a_Real_Madrid_Ramos_merfoldkohoz_erkezett","timestamp":"2020. február. 09. 18:05","title":"Simán nyert a Real Madrid, Ramos mérföldkőhöz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423409ce-fb9c-4876-af81-3d33b6dd88c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a bajor gázolajos modellek azért annyira még nem hibridek, hogy zöld rendszámot kaphassanak.","shortLead":"Ezek a bajor gázolajos modellek azért annyira még nem hibridek, hogy zöld rendszámot kaphassanak.","id":"20200211_nagyon_erosek_es_picit_zoldek_uj_dizelhibrid_bmw_divatterepjarok_jottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=423409ce-fb9c-4876-af81-3d33b6dd88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd3ef64-a40e-4bcb-9c60-707df0fb510d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_nagyon_erosek_es_picit_zoldek_uj_dizelhibrid_bmw_divatterepjarok_jottek","timestamp":"2020. február. 11. 13:21","title":"Nagyon erősek és picit zöldek: új dízelhibrid BMW divatterepjárók jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","shortLead":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","id":"20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f3473-99ca-4c27-87c0-c0bd4c3b985e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","timestamp":"2020. február. 11. 06:41","title":"Magyarország szembemegy a trenddel: nőttek a dízel-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd79d16-0aaa-4f62-9052-4f3fe10543a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2020. február. 10. 17:51","title":"Megtépázza a szél az országot kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","shortLead":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","id":"20200211_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b1c3e-fcda-4e6e-ac1e-2fcce77c73d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2020. február. 11. 11:28","title":"Mélypont: még soha nem volt ilyen alacsony az Oscar-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg sugárzás éri őket.","shortLead":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg...","id":"20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053041f3-11f2-4ba9-8349-71f65e5ddeb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","timestamp":"2020. február. 10. 12:03","title":"Sugárzásevő gombákat találtak a csernobili atomerőmű falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]