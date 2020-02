Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","shortLead":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","id":"20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d4bb02-3f53-4e57-b9fb-921bec2cce2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","timestamp":"2020. február. 11. 20:10","title":"Az ellenzék meghallgatná Szijjártót a perui nagykövet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","shortLead":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","id":"20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27803a86-6641-41ba-b2bc-03132593a865","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","timestamp":"2020. február. 12. 10:08","title":"Jane Fonda hajában volt valami szokatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber szerint minél hamarabb az Európai tanács napirendjére kellene venni a magyar és a lengyel hetes cikkely szerinti eljárás ügyét.","shortLead":"Manfred Weber szerint minél hamarabb az Európai tanács napirendjére kellene venni a magyar és a lengyel hetes cikkely...","id":"20200211_manfred_weber_europai_parlament_hetes_cikkely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cf310c-68b6-4ffa-a4b4-c1d6e7f3e22e","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_manfred_weber_europai_parlament_hetes_cikkely","timestamp":"2020. február. 11. 15:53","title":"Weber: Botrányos, hogy nem tárgyalják a 7-es cikkely szerinti eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460de068-54f1-4484-bbfa-dc26ea75ee33","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétséges az utánpótlás jövője, mert az oktatáshoz sok jármű kell, a cégalapításhoz szükséges költségek pedig magasak.","shortLead":"Kétséges az utánpótlás jövője, mert az oktatáshoz sok jármű kell, a cégalapításhoz szükséges költségek pedig magasak.","id":"20200211_autosiskolak_magyarorszagon_jogositvany_szerzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460de068-54f1-4484-bbfa-dc26ea75ee33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec6c9d4-e943-4cf5-b0d2-aff522db8627","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_autosiskolak_magyarorszagon_jogositvany_szerzese","timestamp":"2020. február. 11. 07:45","title":"Egyre kevesebb autósiskola van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403b2cae-baf8-4b89-9214-3bcce74a261b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi után egy nappal a nagykanizsai kórházban is látogatási tilalmat léptettek érvénybe, igaz, ott nem vonatkozik minden osztályra.","shortLead":"A zalaegerszegi után egy nappal a nagykanizsai kórházban is látogatási tilalmat léptettek érvénybe, igaz, ott nem...","id":"20200211_korhaz_latogatasi_tilalom_zalaegerszeg_nagykanizsa_influenza_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403b2cae-baf8-4b89-9214-3bcce74a261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4260cc1b-4965-4ab1-b2a6-04c18cef2bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_korhaz_latogatasi_tilalom_zalaegerszeg_nagykanizsa_influenza_jarvany","timestamp":"2020. február. 11. 13:23","title":"Két zalai kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67913de6-64c0-4239-96f4-82330089b2ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 13-án mutatja be a Xiaomi a Mi 10 és Mi 10 Pro csúcstelefonokat, azonban már most kiszivárgott, mire számíthatunk a készülékek kameráitól.","shortLead":"Február 13-án mutatja be a Xiaomi a Mi 10 és Mi 10 Pro csúcstelefonokat, azonban már most kiszivárgott, mire...","id":"20200211_xiaomi_mi10_kameraja_fotok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67913de6-64c0-4239-96f4-82330089b2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d0b34d-c1a6-44fa-8936-1a1806b2ee09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_xiaomi_mi10_kameraja_fotok_video","timestamp":"2020. február. 11. 15:43","title":"Már ezt is tudni: így fog fotózni és videózni a Xiaomi Mi 10 Pro csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mi a helyzet a GDPR szempontjából az e-mailen vagy telefonon érkező reklámozással, vagy azzal, ha egy cég a meglévő ügyfeleit szeretné elérni? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Mi a helyzet a GDPR szempontjából az e-mailen vagy telefonon érkező reklámozással, vagy azzal, ha egy cég a meglévő...","id":"20200211_telefon_reklam_gdpr_adozona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386cd53c-cb3b-4e4b-8ed0-500bd495fec7","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_telefon_reklam_gdpr_adozona","timestamp":"2020. február. 11. 15:38","title":"Idegesítik a telefonos reklámok? Mondja csak ki a varázsszót: GDPR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","shortLead":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","id":"20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e4f9ea-7482-47a3-832c-79fe539e904c","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","timestamp":"2020. február. 11. 10:50","title":"Mégis mit keresett Eminem az Oscaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]