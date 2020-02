Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távolabb került a forintárfolyam a 340-es szinttől, miután a jegybank alelnöke megígérte, mindent megtesznek, hogy csökkenjen az infláció.","shortLead":"Távolabb került a forintárfolyam a 340-es szinttől, miután a jegybank alelnöke megígérte, mindent megtesznek...","id":"20200213_Sikerrel_lepett_kozbe_az_MNB_337ig_visszaerosodott_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8c1203-14f4-4fe4-b7a9-26099b804a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Sikerrel_lepett_kozbe_az_MNB_337ig_visszaerosodott_a_forint","timestamp":"2020. február. 13. 14:32","title":"Sikerrel lépett közbe az MNB, 337-ig visszaerősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","shortLead":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","id":"20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480ea14b-b9e9-447b-9538-985cd733697d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","timestamp":"2020. február. 13. 05:22","title":"Kigyulladt és beomlott a révfülöpi kilátó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c776fefc-fccf-4cf2-9527-d6f95d1137f3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport rájött, hogyan lehet megduplázni a mai napig az eladások zömét adó fehér kenyér rosttartalmát. Az újfajta liszt és kenyér bolti bevezetése belátható közelségbe került.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport rájött, hogyan lehet megduplázni a mai napig az eladások zömét adó fehér kenyér...","id":"202007_egeszseges_feher_kenyer_kenyertoresre_vittek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c776fefc-fccf-4cf2-9527-d6f95d1137f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad33d81-8d77-4a0f-8eaf-05590c02c672","keywords":null,"link":"/360/202007_egeszseges_feher_kenyer_kenyertoresre_vittek","timestamp":"2020. február. 13. 16:00","title":"Ízre is ugyanolyan: kutatók rájöttek a titokra, hogyan lehet egészséges fehér kenyeret sütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag duplán számolták az elhunytakat.","shortLead":"Állítólag duplán számolták az elhunytakat.","id":"20200214_Koronavirus_a_kinaiak_statisztikai_hibara_hivatkozva_csokkentettek_az_aldozatok_szamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99193541-bbcc-4179-bbfe-08c0fcd528e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Koronavirus_a_kinaiak_statisztikai_hibara_hivatkozva_csokkentettek_az_aldozatok_szamat","timestamp":"2020. február. 14. 07:54","title":"Koronavírus: a kínaiak statisztikai hibára hivatkozva csökkentették az áldozatok számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 1310-en haltak meg a vírus miatt és a hatóságok 48,2 ezer fertőzöttről tudnak. A koronavírus elleni védőoltást 3-4 hónapon belül tudják elkezdeni.","shortLead":"Már 1310-en haltak meg a vírus miatt és a hatóságok 48,2 ezer fertőzöttről tudnak. A koronavírus elleni védőoltást 3-4...","id":"20200213_Koronavirus_egy_nap_alatt_242en_haltak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5942249-5149-4d2b-b980-72f375da23ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_egy_nap_alatt_242en_haltak_meg","timestamp":"2020. február. 13. 05:02","title":"Koronavírus: egy nap alatt 242-en haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szorosan követi a rizs, a tojás és a sajt.","shortLead":"Szorosan követi a rizs, a tojás és a sajt.","id":"20200213_Mar_a_sertesparizsi_is_megfizethetetlen_elkepeszto_mertekben_dragult_egy_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1bdc13-06d1-4777-abcb-6e2fd88be6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Mar_a_sertesparizsi_is_megfizethetetlen_elkepeszto_mertekben_dragult_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. február. 13. 06:13","title":"A sertéspárizsi elképesztő mértékben drágult egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter csütörtök este egy tévéinterjúban azt javasolta Donald Trump elnöknek, hogy álljon le a Twitter-bejegyzésekkel.","shortLead":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter csütörtök este egy tévéinterjúban azt javasolta Donald Trump elnöknek...","id":"20200214_donald_trump_william_barr_roger_stone_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535b0e53-8bef-47ff-b7d0-97ff95509864","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_donald_trump_william_barr_roger_stone_twitter","timestamp":"2020. február. 14. 07:17","title":"Igazságügyi minisztere mondja Trumpnak: álljon le a Twitterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Februárhoz képest nem lesz hideg csütörtökön, akár 12 fok is lehet.","shortLead":"Februárhoz képest nem lesz hideg csütörtökön, akár 12 fok is lehet.","id":"20200213_Estig_egeszen_szep_idonk_lesz_de_azten_johet_az_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32fb37b-6718-4e3b-bb82-27bbf0ec984c","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Estig_egeszen_szep_idonk_lesz_de_azten_johet_az_eso","timestamp":"2020. február. 13. 05:40","title":"Estig egészen szép időnk lesz, de aztén jöhet az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]