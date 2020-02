Még októberben jelentette be a Microsoft új, Windows 10-re emlékeztető, de kétkijelzős eszközre készült operációs rendszerét, a Windows 10X-et, azonban az elmúlt időszakban jó pár változtatáson esett át e rendszer, hogy elkápráztassa a felhasználókat, amikor majd bemutatkozik az összehajtható Surface Neo eszközön. Valójában akkor derül majd ki, milyen is lesz ez a rendszer, azonban addig is csurrannak-cseppennek az információk.

Legutóbb például egy érdekes funkcióról, a hangvezérlésről hallhattunk, azzal kiegészítve, hogy a szoftveróriás igen erős C++ ismeretekkel rendelkező szoftvermérnököket keres e funkció fejlesztésére Indiában. A kiírás szerint a Windows 10X hangvezérlése a vadonatúj Assistive Technologyn alapszik, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hangjuk segítségével legyenek hatékonyabbak és élvezzék a Windows 10X operációs rendszert.

Annyiban nem meglepő a hír, hogy a hangfelismerés igen fontos a mobil és intelligens eszközök esetében. Bár közelebbről nem tudni, mit rejthet az új funkció (az álláshirdetés nem részletezi), de feltehetően a Cortanával való kapcsolattartás javítása lehet a célja a Windows 10X rendszeren.

A Windows 10X egyébként messze túlmutat a kétkijelzős, összehajtható eszközökön. A cég nemrégiben megerősítette, hogy a gyártók, ha akarják, 10X operációs rendszerrel szállíthatnak hagyományos laptopokat is. Sőt, a vállalat olyan mérnököket is keres, akik az IoT-eszközökbe vinnék be a Windows 10X-et, ami arra utal, hogy a Microsoft kiterjesztené az „asztalon túlra” a Windows 10X-et. A Windows 10X IoT verziójával a vállalat speciális eszközöket készítene a kormányzat, a szállítás és egyéb szegmensek számára.

