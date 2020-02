Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre, miután szexbotrányba keveredett elődje lemondott.","shortLead":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre...","id":"20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc73250-800c-4565-a62c-191fee59dfab","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","timestamp":"2020. február. 16. 18:52","title":"Megvan Macron jelöltje a párizsi polgármesteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyság rendezetlenül esik ki az EU-ból, akkor harmadik országként kell kezelni – áfaügyekben is.","shortLead":"Ha az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyság rendezetlenül esik ki az EU-ból, akkor harmadik országként kell...","id":"20200218_Az_afaelszamolast_is_alaposan_megbonyolitja_a_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9b5dc5-676d-446b-a50b-9b0a0864357b","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Az_afaelszamolast_is_alaposan_megbonyolitja_a_brexit","timestamp":"2020. február. 18. 12:04","title":"Az áfaelszámolást is alaposan megbonyolítja a brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad6b6d2-d04e-446d-b388-288a8f29b27c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vártnál sokkal nagyobb lett a japán gazdasági visszaesés, és a koronavírus hatásai csak ez után jelennek majd meg a számokban.","shortLead":"A vártnál sokkal nagyobb lett a japán gazdasági visszaesés, és a koronavírus hatásai csak ez után jelennek majd meg...","id":"20200217_japan_gdp_afa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad6b6d2-d04e-446d-b388-288a8f29b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983b3349-d2be-40bf-b54f-7ffe26e1478c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_japan_gdp_afa","timestamp":"2020. február. 17. 08:27","title":" Bezuhant a japán gazdaság, miután 10 százalékra emelték az áfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4967e031-ef4b-4447-bdf9-651c90eafde3","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Nyugaton nem egyetlen igazságban hisznek, de nálunk semmi sincs úgy, mint ott. 