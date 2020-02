Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","shortLead":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","id":"20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db82016b-04bf-4e98-a51c-23fa91b5a24a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","timestamp":"2020. február. 17. 18:41","title":"Helsinkiben tavaly egyetlen gyalogos vagy biciklis sem halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel...","id":"20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef31c92-5226-4dac-aaca-2b02031320b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","timestamp":"2020. február. 16. 21:52","title":"12 milliárd dollárt utaltak haza az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma...","id":"20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2047944b-82f9-4244-9e25-6c4dab996a21","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","timestamp":"2020. február. 17. 08:00","title":"Radar360: Orbán aranykort lát, szélsőjobbos akció Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","shortLead":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","id":"20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12184c04-b343-49c6-a6b2-354873a6a1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","timestamp":"2020. február. 17. 07:59","title":"10,3 millió forinttól indul itthon a zöld rendszámos Kia Ceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik a gyöngyöspatai roma diákok szegregációjával kapcsolatos kártalanítás témája.","shortLead":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik...","id":"20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f846d10-bc78-4d31-a5a0-2d0cb654c401","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","timestamp":"2020. február. 17. 18:07","title":"Több száz pszichológus tiltakozik a nemzeti konzultáció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"K. Judit még 2006-ban tűnt el, pénzjutalom jár annak, aki információval tud szolgálni holléte felől.","shortLead":"K. Judit még 2006-ban tűnt el, pénzjutalom jár annak, aki információval tud szolgálni holléte felől.","id":"20200217_Tizmillio_forintos_nyomravezetoi_dijat_tuzott_ki_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d958ead-8887-4851-b4fa-eee3f92ad1da","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Tizmillio_forintos_nyomravezetoi_dijat_tuzott_ki_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 17. 09:57","title":"2006-ban eltűnt, most ajánlott fel tízmillió forintot a rendőrség a nyomravezetőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos sejtek gyógyszerekkel szembeni ellenállását vizsgálták a kutatók, és értek el komoly eredményt.","shortLead":"A daganatos sejtek gyógyszerekkel szembeni ellenállását vizsgálták a kutatók, és értek el komoly eredményt.","id":"20200218_magyar_kutatas_leukemia_kezeles_semmelweis_egytem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951bbde3-4d56-4498-bae3-44ff32fa6fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_magyar_kutatas_leukemia_kezeles_semmelweis_egytem","timestamp":"2020. február. 18. 12:04","title":"Hatékonyabb lehet a leukémia kezelése egy magyar kutatásnak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a magyar állam elég nagy lemaradásban van, ha a strasbourgi ítéletek végrehajtását nézzük.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a magyar állam elég nagy lemaradásban van, ha a strasbourgi ítéletek végrehajtását...","id":"20200217_magyarorszag_strasbourgi_itelet_vegrehajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31026f8e-3563-4d74-81c0-2b8c99ef57e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_magyarorszag_strasbourgi_itelet_vegrehajtas","timestamp":"2020. február. 17. 17:26","title":"Magyarország nagyban tesz az ellene szóló strasbourgi ítéletekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]