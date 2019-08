Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltelt negyed évszázad azóta, hogy levetítették a tévében a Jóbarátok első részét. Angliában méltón ünneplik a 25. évfordulót. ","shortLead":"Eltelt negyed évszázad azóta, hogy levetítették a tévében a Jóbarátok első részét. Angliában méltón ünneplik a 25...","id":"20190813_A_magyar_mozik_figyelmebe_ajanljuk_a_briteknel_nagyvasznon_vetitik_minden_idok_legjobb_sitcomjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc19c36d-269a-4dbb-952a-e81139181e21","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_magyar_mozik_figyelmebe_ajanljuk_a_briteknel_nagyvasznon_vetitik_minden_idok_legjobb_sitcomjat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:09","title":"A magyar mozik figyelmébe ajánljuk: a briteknél nagyvásznon vetítik minden idők legjobb sitcomját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","shortLead":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","id":"20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35d6ea-faff-4b78-8d25-b84e037dbabd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:36","title":"Megharapott egy szerb kamionos egy pénzügyőrt Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","shortLead":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","id":"20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64f640-bd79-4bf1-8940-8ad5c078af15","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:43","title":"Majdnem tragédia lett egy magyar család ejtőernyős kalandjából Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6cbd14-3e96-4356-9753-011496b45bc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó az eddigieknél nagyobb energiasűrűségű akkumulátort szerel a kompakt autóba. ","shortLead":"A bajor gyártó az eddigieknél nagyobb energiasűrűségű akkumulátort szerel a kompakt autóba. ","id":"20190812_nagyobb_elektromos_hatotavu_lett_a_bmw_zold_rendszamos_2es_modellje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f6cbd14-3e96-4356-9753-011496b45bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad6e5f8-9659-404c-a4d1-b0e0d84034f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_nagyobb_elektromos_hatotavu_lett_a_bmw_zold_rendszamos_2es_modellje","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:21","title":"Nagyobb elektromos hatótávú lett a BMW zöld rendszámos 2-es modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf2ebe9-c354-4df2-8e92-fda008cc00e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a szüret a Csabagyöngye szedésével.","shortLead":"Megkezdődött a szüret a Csabagyöngye szedésével.","id":"20190812_Foto_Mar_el_is_kezdodott_az_idei_szuret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf2ebe9-c354-4df2-8e92-fda008cc00e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8675dd-db0e-4595-b1fc-86cbc9e27634","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Foto_Mar_el_is_kezdodott_az_idei_szuret","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:13","title":"Fotó: Már el is kezdődött az idei szüret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legutóbb ezüstérmes MOL Fehérvár FC a Puskás Akadémia 2-0-s legyőzésével a második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó OTP Bank Ligában, és jelenleg vezeti a tabellát.","shortLead":"A legutóbb ezüstérmes MOL Fehérvár FC a Puskás Akadémia 2-0-s legyőzésével a második mérkőzését is megnyerte...","id":"20190811_A_Felcsut_kikapott_a_Debrecen_gyozelemmel_mutatkozott_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6348fc70-771f-4822-b8f8-00b2bc75f4a9","keywords":null,"link":"/sport/20190811_A_Felcsut_kikapott_a_Debrecen_gyozelemmel_mutatkozott_be","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:20","title":"A Felcsút kikapott, a Debrecen győzelemmel mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Derekegyházán 38 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.","shortLead":"Derekegyházán 38 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.","id":"20190812_Ez_a_hetfo_volt_az_ev_legmelegebb_napja_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c555e5-5a85-40d3-8b37-d100b335ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Ez_a_hetfo_volt_az_ev_legmelegebb_napja_Magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:56","title":"Ez a hétfő volt az év legmelegebb napja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac","c_author":"Nagy Iván László","category":"elet","description":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is rossz. Most, hogy a károgók kétharmada nagy egyetértésben bólogatott, és továbbment, érezzük jól magunkat idén is a Szigeten! Ez volt a vasárnapunk.","shortLead":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is...","id":"20190812_sziget_riport_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f0425-2956-4612-8bf4-386e10bb95f6","keywords":null,"link":"/elet/20190812_sziget_riport_vasarnap","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:00","title":"A Sziget tulajdonképpen egy hétvégi kiruccanás Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]