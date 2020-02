Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve tartalmazza az összes bankszámlához kapcsolódó költséget. Ebből azonnal kiderül, hogy mennyit fizetünk azért, ha például állandóan automatából veszünk fel készpénzt, ha folyószámlahitelt görgetünk magunk előtt, de sokkoló lehet a tranzakciókról érkező SMS üzenetek összköltsége is. Sok olvasó panaszkodott arra, hogy nem találja a díjkimutatást, ezért az alábbiakban nem csak az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze, hanem megmutatjuk azt is, hogy az összesítés a bankok netbankjain belül hol található meg. ","shortLead":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve...","id":"20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d602543-8130-4618-8aed-d88c315cbd1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:39","title":"Hol találhatjuk meg a bankszámla díjkimutatásunkat, amiről most mindenki beszél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még 2004 gyilkoltak meg egy 78 éves nőt és hozzá látogatóba érkező 51 éves lányát.","shortLead":"Még 2004 gyilkoltak meg egy 78 éves nőt és hozzá látogatóba érkező 51 éves lányát.","id":"20200220_Letartoztattak_a_15_evvel_ezelotti_makoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16f4eec-2d0a-4dba-9ffd-bfe9da12deaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Letartoztattak_a_15_evvel_ezelotti_makoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. február. 20. 16:44","title":"Letartóztatták a 15 évvel ezelőtti makói kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"HIV-vírus elleni gyógyszereket, maláriaellenes szert, őssejtkezelést és a hagyományos kínai gyógyászat szereit is tesztelik kínai kutatók több mint 80 klinikai próbában az új koronavírus gyógymódjának megállapítására – összegezték a Nature című tudományos folyóirat szerkesztői.","shortLead":"HIV-vírus elleni gyógyszereket, maláriaellenes szert, őssejtkezelést és a hagyományos kínai gyógyászat szereit is...","id":"20200220_koronavirus_gyogymodja_klinikai_vizsgalatok_kinaban_covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d09d22c-7a9d-49f6-947d-7c5187a7de52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_koronavirus_gyogymodja_klinikai_vizsgalatok_kinaban_covid19","timestamp":"2020. február. 20. 07:03","title":"Rákapcsolt Kína: több mint 80 kísérletbe kezdtek, hogy megtalálják a koronavírus gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai férfinak különös ötlete támadt a koronavírus miatti kényszerpihenője kapcsán, és ezzel egyből az internet sztárjává vált. Maga sem érti, mit talált a net népe olyan vonzónak abban, amit streamelt.","shortLead":"Egy kínai férfinak különös ötlete támadt a koronavírus miatti kényszerpihenője kapcsán, és ezzel egyből az internet...","id":"20200221_kinai_ferfi_alvas_elo_kozvetites_tiktok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955e1142-d22a-41cc-924f-974d082d3b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_kinai_ferfi_alvas_elo_kozvetites_tiktok","timestamp":"2020. február. 21. 08:03","title":"1,2 millió forintot keresett azzal, hogy kitette a netre a videót arról, hogyan alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fe71cd-8572-4633-b962-b211ab7bb677","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest brüsszeli képviselőjét kérdeztük arról, hogy jön-e több uniós forrás a fővárosba, illetve, hogy mit gondol a kormány klímatervéről. Jávor Benedekkel Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Budapest brüsszeli képviselőjét kérdeztük arról, hogy jön-e több uniós forrás a fővárosba, illetve, hogy mit gondol...","id":"20200219_Javor_Benedek_Ures_kommunikacios_fordulat_Orban_zoldulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fe71cd-8572-4633-b962-b211ab7bb677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff62b71-8e5e-48fd-b479-101963709945","keywords":null,"link":"/360/20200219_Javor_Benedek_Ures_kommunikacios_fordulat_Orban_zoldulese","timestamp":"2020. február. 19. 13:15","title":"Jávor Benedek: Üres kommunikációs fordulat a kormány zöldülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","shortLead":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","id":"20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0509f1b4-3490-4481-9a66-903dc57368e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","timestamp":"2020. február. 21. 10:28","title":"Mészárosék birodalmába olvadnak Simicska egykori cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a426ac-95da-40d3-8ef3-dc3dde58e8e6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az osztrák színész, rendező több szinten is azonosulni tudott Szabó István új filmjének főhősével. ","shortLead":"Az osztrák színész, rendező több szinten is azonosulni tudott Szabó István új filmjének főhősével. ","id":"20200219_Klaus_Maria_Brandauer_Mindannyiunknak_problemai_vannak_a_bennunk_elo_gonosszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7a426ac-95da-40d3-8ef3-dc3dde58e8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdf68e3-75bc-4674-a537-1bab55e788ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Klaus_Maria_Brandauer_Mindannyiunknak_problemai_vannak_a_bennunk_elo_gonosszal","timestamp":"2020. február. 19. 14:17","title":"Klaus Maria Brandauer: Mindannyiunknak problémái vannak a bennünk élő gonosszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amíg a rendőrök körbe nem kerítették, az emberek kerülgették a holttestet.","shortLead":"Amíg a rendőrök körbe nem kerítették, az emberek kerülgették a holttestet.","id":"20200220_lidl_temesvar_elhunyt_vasarlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f108d0c-dfb3-4216-b852-c3f138ab7de9","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_lidl_temesvar_elhunyt_vasarlo","timestamp":"2020. február. 20. 13:51","title":"Meghalt egy vásárló az üzletben, mégsem zárt be a temesvári Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]