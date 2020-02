Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Új magyar alkotás ezúttal nem szerepel a fesztiválon, viszont meghívták a rövidfilmes szekció háromtagú zsűrijébe Bucsi Rékát, aki három animációs rövidfilmjével is sikerrel szerepelt korábban a Berlinalén.","shortLead":"Új magyar alkotás ezúttal nem szerepel a fesztiválon, viszont meghívták a rövidfilmes szekció háromtagú zsűrijébe Bucsi...","id":"20200220_Ma_kezdodik_a_70_Berlini_Nemzetkozi_Filmfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedc9052-8462-434c-a149-3b894333c578","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Ma_kezdodik_a_70_Berlini_Nemzetkozi_Filmfesztival","timestamp":"2020. február. 20. 10:02","title":"Társadalmi kérdéseket boncolgat a ma induló Berlini Nemzetközi Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teherán eddig hallgatott arról, hogy koronavírusos megbetegedések vannak az országban.","shortLead":"Teherán eddig hallgatott arról, hogy koronavírusos megbetegedések vannak az országban.","id":"20200219_Ketten_meghaltak_Iranban_koronavirusfertozesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c18739-cc9a-4c13-8952-e76a676a2f15","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Ketten_meghaltak_Iranban_koronavirusfertozesben","timestamp":"2020. február. 19. 18:57","title":"Ketten meghaltak Iránban koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windowsokhoz kiadott frissítések nem mindegyike hoz új funkciókat, előfordul, hogy csak a látvány terén tűnik fel valami változás. 