Koronavírus: ismét nőtt a napi új fertőzöttek száma, 118 halottat is bejelentettek
Megint megugrott a napi új fertőzöttek száma, ráadásul 118 újabb halálos áldozatot is bejelentettek a kínai hatóságok. Az MSZP elnöke örömlányokhoz hasonlította a DK-ba átlépő polgármestereket
Örömlányos viselkedéssel teremtenek nehéz helyzetet, pedig a párt nem lábtörlő, hanem erős bástya – mondta. Dínót akart a kis Theo, kapott egy hatmétereset
Papa nem nézte meg a méreteket rendelés előtt. Videó: Ez lehet az olcsó iPhone 9, amit még be sem mutatott az Apple
Valaki már a kezében tarthatja azt az iPhone-t, amelyről a pletykák szerint március 31-én rántja majd le a leplet az Apple. Ha ilyen SMS-t kap, inkább törölje, nehogy megadja az adatait
Csalók egy brit lottómilliomos nevével próbálnak a magyar felhasználók adataihoz hozzájutni, mindezt egy hangzatos SMS segítségével. Ha letölti az aksival spóroló Facebook appot, abban már elérheti az elsötétítős funkciót
A rendes Facebook appban még nem, de a közösségi oldal mobilkímélőbb programváltozatában azonban már elérhető napjaink egyik kedvelt szoftverfunkciója, a sötét kinézet. adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendes Facebook appban még nem, de a közösségi oldal mobilkímélőbb programváltozatában azonban már elérhető napjaink egyik kedvelt szoftverfunkciója, a sötét kinézet.","shortLead":"A rendes Facebook appban még nem, de a közösségi oldal mobilkímélőbb programváltozatában azonban már elérhető 310 lóerős motort és zöld rendszámot kapott az új Seat Leon
Megérkezett a spanyol kompakt sportos csúcsmodellje, illetve környezettudatos plugin hibrid változata. Harmadszor is hosszabbítottak az iráni választáson
Tizenegyesekkel meglesz az a győzelem. győzelem.","shortLead":"Tizenegyesekkel meglesz az a győzelem.","id":"20200221_Harmadszor_is_hosszabbitottak_az_irani_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67085529-bc88-4adb-affb-6be7fcc08580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc725977-adc4-464e-856b-6e72cb25452d","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Harmadszor_is_hosszabbitottak_az_irani_valasztason","timestamp":"2020. február. 21. 21:15","title":"Harmadszor is hosszabbítottak az iráni választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]