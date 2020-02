Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú Juventus–Inter-meccsel sem tudni, mi lesz.","shortLead":"A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú Juventus–Inter-meccsel sem tudni, mi lesz.","id":"20200224_olasz_bajnoksag_serie_a_koronavirus_juventus_internazionale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a866dc28-70f8-43cc-a20f-ff3b8d2cf782","keywords":null,"link":"/sport/20200224_olasz_bajnoksag_serie_a_koronavirus_juventus_internazionale","timestamp":"2020. február. 24. 19:57","title":"Nem lesznek nézők az olasz bajnokikon a koronavírus miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641cc184-15ba-478b-bbe7-76c9ef4843e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új okostelefont, az idei év első saját csúcstelefonját jelentette be a Sharp Japánban. A specifikációk egy erős készülékről árulkodnak.","shortLead":"Új okostelefont, az idei év első saját csúcstelefonját jelentette be a Sharp Japánban. A specifikációk egy erős...","id":"20200224_sharp_aquos_r5g_androidos_telefon_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=641cc184-15ba-478b-bbe7-76c9ef4843e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af87e4c-a7a0-43cd-9f3e-6fe4f4a65723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_sharp_aquos_r5g_androidos_telefon_specifikaciok","timestamp":"2020. február. 24. 14:03","title":"Android a javából: mindenféle jót belepakolt új telefonjába a Sharp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795f5da9-27aa-4e9f-890f-802a91b393d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó nemrégiben teljesen megújult 3-as sorozata immár összesen négyféle hibrid kivitelben érhető el.","shortLead":"A bajor gyártó nemrégiben teljesen megújult 3-as sorozata immár összesen négyféle hibrid kivitelben érhető el.","id":"20200224_zold_rendszamos_offenziva_harom_uj_hibrid_3as_bmw_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795f5da9-27aa-4e9f-890f-802a91b393d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c545b79-ed2c-41d2-b202-15cdcee043a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_zold_rendszamos_offenziva_harom_uj_hibrid_3as_bmw_erkezett","timestamp":"2020. február. 24. 11:21","title":"Zöld rendszámos offenzíva: három új hibrid 3-as BMW érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László Kórházba szállítják őket.\r

","shortLead":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László...","id":"20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3941b813-5a2c-4f85-8590-595b6ee32f02","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","timestamp":"2020. február. 23. 16:54","title":"Karanténba zárják az Olaszországból hazaérkező magyar diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","shortLead":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","id":"20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253d439c-88f4-43c7-a8c4-562d41763779","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","timestamp":"2020. február. 24. 08:53","title":"A szocdemek győztek a hamburgi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","shortLead":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","id":"20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccabe1b-4ae9-47d2-bd23-98be09e70eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 24. 10:32","title":"Razzia: tuningautókat ellenőrzött a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386c96e3-f7ac-44db-bfd2-5de4d1afc467","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az álmok tudatosításával és szabályozásával növelhetjük az énerőnket, aktiválhatjuk belső erőforrásainkat.","shortLead":"Az álmok tudatosításával és szabályozásával növelhetjük az énerőnket, aktiválhatjuk belső erőforrásainkat.","id":"20200225_Tudatos_almodas__gyakorlas_kerdese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386c96e3-f7ac-44db-bfd2-5de4d1afc467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4626293-f3c2-4b6d-8a7b-9ef09d3b9076","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200225_Tudatos_almodas__gyakorlas_kerdese","timestamp":"2020. február. 25. 08:15","title":"Tud már tudatosan álmodni? 3 tipp ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]