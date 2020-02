Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma 650-re emelkedett, 45-en viszont már felgyógyultak a fertőzésből.\r

","shortLead":"A fertőzöttek száma 650-re emelkedett, 45-en viszont már felgyógyultak a fertőzésből.\r

","id":"20200227_Mar_17_halottja_van_Olaszorszagban_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d3f44e-1c68-4d9b-9f5c-555dc6e2720f","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Mar_17_halottja_van_Olaszorszagban_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 27. 19:24","title":"Már 17 halottja van Olaszországban a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az író a HVG-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „nem Agyarországban élek, ahol még a székletet is kétfelé vágják, és felpántlikázzák ilyen- vagy olyanpárti szalaggal”. A teljes beszélgetés a csütörtöki HVG hetilapban található.","shortLead":"Az író a HVG-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „nem Agyarországban élek, ahol még a székletet is kétfelé...","id":"20200226_Lackfi_Janos_Evek_ota_emigraltam_szerencsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf262c3d-5fa6-40d8-bf8b-72946111067b","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Lackfi_Janos_Evek_ota_emigraltam_szerencsere","timestamp":"2020. február. 26. 13:51","title":"Lackfi János: Évek óta emigráltam szerencsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"Németh András, Szabó Márta","category":"360","description":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg Kínában lassulni látszik a terjedés üteme. Afrikából még nem jelentettek koronavírusos beteget, de ott egyébként is ritkább az influenzajárvány. ","shortLead":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg...","id":"20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc3531-30b8-47dd-83bc-e058caf3c3be","keywords":null,"link":"/360/20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","timestamp":"2020. február. 26. 11:00","title":"Egyre több országban bukkan fel a koronavírus, de még nem nevezik világjárványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter úgy látja, a magyar kormány szeretné lezárni az ügyet, de válaszra se méltatják.","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter úgy látja, a magyar kormány szeretné lezárni az ügyet, de válaszra se méltatják.","id":"20200225_Trocsanyi_hetes_cikk_szerinti_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210f1ae-7a2f-4558-a535-be6e4e45e522","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Trocsanyi_hetes_cikk_szerinti_eljaras","timestamp":"2020. február. 25. 21:59","title":"Trócsányi szerint politikai bohózat lett a hetes cikk szerinti eljárásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett segítséget. ","shortLead":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett...","id":"20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1255672d-e6c6-49e2-be55-4768995a68b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","timestamp":"2020. február. 25. 21:23","title":"Távgyógyítók ellen emeltek vádat Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","shortLead":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","id":"20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce39ada-46b3-4060-8a85-43f7bdc154ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","timestamp":"2020. február. 26. 14:51","title":"A pizzakapcsolat oldja meg a CDU válságát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthoni és irodai wifi routerekben, okostelefonokban és számítógépekben is megtalálható egy sebezhetőség, melyet kihasználva lehallgatható a készüléken zajló adatforgalom. Több gyártó már kiadta a rést betömő frissítést.","shortLead":"Otthoni és irodai wifi routerekben, okostelefonokban és számítógépekben is megtalálható egy sebezhetőség, melyet...","id":"20200227_krook_lehallgatas_serulekenyseg_wifi_internetkapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2049dbe-a7d5-4cdb-a494-1b7f3fb0dbf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_krook_lehallgatas_serulekenyseg_wifi_internetkapcsolat","timestamp":"2020. február. 27. 15:03","title":"Lehallgatásra alkalmas rést találtak wifi chipekben, egymilliárdnál is több telefon, gép, router érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7c82ae-527e-4d6c-985c-f13a75752567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújítás után Közszolgálati Apartmanház lesz az ingatlanból.","shortLead":"A felújítás után Közszolgálati Apartmanház lesz az ingatlanból.","id":"20200226_Annyira_elszabadultak_az_alberletarak_a_XII_keruletben_hogy_a_kormany_gyorsan_adott_15_milliard_forintot_egy_ottani_ingatlanfelujitasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be7c82ae-527e-4d6c-985c-f13a75752567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c385aace-6b6a-4907-823f-413e35c27a97","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Annyira_elszabadultak_az_alberletarak_a_XII_keruletben_hogy_a_kormany_gyorsan_adott_15_milliard_forintot_egy_ottani_ingatlanfelujitasra","timestamp":"2020. február. 26. 08:48","title":"Annyira elszabadultak az albérletárak Budapesten, hogy a kormány gyorsan adott 1,5 milliárd forintot egy XII. kerületi ingatlanfelújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]