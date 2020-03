Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Ha eddig nem tudta volna, hogy kik is azok a magyarok, a kormány most elmondta.","shortLead":"Ha eddig nem tudta volna, hogy kik is azok a magyarok, a kormány most elmondta.","id":"20200302_A_kormany_hadat_uzent_a_kishitusegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0dddc-5f6c-41c6-9807-df7bf81681a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_A_kormany_hadat_uzent_a_kishitusegnek","timestamp":"2020. március. 02. 12:05","title":"A kormány hadat üzent a kishitűségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb3388b-e80f-4537-86a3-12b236ee5613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy hasznát veszik a szoftverfejlesztésben és terméktervezésben éppen úgy, mint az üzleti stratégiák kialakításánál, és mára egyre inkább a mindennapi életvezetésben is. Ez a design thinking, melynek alapjait ismerhetik meg csütörtökön a TEDxBudapestSalon résztvevői.","shortLead":"Nagy hasznát veszik a szoftverfejlesztésben és terméktervezésben éppen úgy, mint az üzleti stratégiák kialakításánál...","id":"20200302_tedxbudapestsalon_2020_designthinking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb3388b-e80f-4537-86a3-12b236ee5613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bff6a37-db95-4563-9af7-171249c4e399","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_tedxbudapestsalon_2020_designthinking","timestamp":"2020. március. 02. 10:33","title":"5 lépés, hogy rövid idő alatt megoldást találjon a problémáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan a környezetre vagy a balesetek számára. Nem jött be. ","shortLead":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan...","id":"20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c4f705-bd55-4f49-aeb2-440484d5f1a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","timestamp":"2020. március. 01. 15:20","title":"Többé nem lehet 140 km/órával száguldani az osztrák autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik a mikroszkopikus méretű algafaj.","shortLead":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik...","id":"20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52be42f4-4bbc-41c1-a4cb-6aec6892f183","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","timestamp":"2020. március. 01. 16:23","title":"Vérvörösre színezte az antarktiszi jeget egy alga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön indult a két ellenzéki párt és a Fidesz sem lett nevető harmadik. ","shortLead":"Külön indult a két ellenzéki párt és a Fidesz sem lett nevető harmadik. ","id":"20200301_Az_MSZP_Momentum_Angyalfold_idokozi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aba4d0-2555-4df8-ac9d-265b75f0bb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Az_MSZP_Momentum_Angyalfold_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. március. 01. 20:33","title":"Az MSZP jelöltje legyőzte a Momentumét az angyalföldi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Különlegesen képzett egészségügyi csapatokat vetnek be.","shortLead":"Különlegesen képzett egészségügyi csapatokat vetnek be.","id":"20200301_Svedorszagban_hazhoz_mennek_tesztelni_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e358ad09-8163-45aa-8a47-b9c79773f0d9","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Svedorszagban_hazhoz_mennek_tesztelni_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 01. 08:20","title":"Svédországban házhoz mennek tesztelni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jelszavak erősségével kapcsolatos tévhitre, illetve az igazán erős, nagyon nehezen feltörhető belépőkód kitalálásának egyik módjára hívta fel a figyelmet az FBI.","shortLead":"Egy jelszavak erősségével kapcsolatos tévhitre, illetve az igazán erős, nagyon nehezen feltörhető belépőkód...","id":"20200302_fbi_eros_jelszo_jelmondat_hasznalata_tanacsok_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c92f2a-9691-4110-9203-70271d56fe2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_fbi_eros_jelszo_jelmondat_hasznalata_tanacsok_tippek","timestamp":"2020. március. 02. 08:03","title":"Az FBI üzeni: cserélje le a jelszavát, és írjon be helyette ilyen mondatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","shortLead":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","id":"20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e2efd0-03a3-43cc-ab2b-edbd144c8163","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Áll a forgalom az M4-esen Albertirsánál egy keresztbe fordult kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]