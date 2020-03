Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk készpénz helyett.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk...","id":"20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3b052-c14a-444c-9835-9317a0353517","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","timestamp":"2020. március. 05. 10:58","title":"Szokjunk le a készpénz használatáról járvány idején – üzeni a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy villamos berendezéssel van gond. ","shortLead":"Egy villamos berendezéssel van gond. ","id":"20200306_meghibasodas_generator_teljesitmegycsokkentes_paksi_atomeromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd2895-a915-4541-b84e-705702d3c26f","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_meghibasodas_generator_teljesitmegycsokkentes_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. március. 06. 10:45","title":"Meghibásodás volt a paksi atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42009129-1bc7-4cf1-a50f-b69aebae96b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Varsányban megalakult a Nógrádi Polgármester Asszonyok Közössége, hogy rendszeres találkozókon beszéljenek meg témákat, amelyek foglalkoztatják őket. Legelső meetingjük alkalmával egy divattanácsadó véleményét kérték ki. ","shortLead":"Varsányban megalakult a Nógrádi Polgármester Asszonyok Közössége, hogy rendszeres találkozókon beszéljenek meg témákat...","id":"20200306_Osszefogtak_es_stilusszakertot_fogadtak_a_nogradi_polgarmester_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42009129-1bc7-4cf1-a50f-b69aebae96b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a1c79b-4467-46fc-8d78-10e1363d5724","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Osszefogtak_es_stilusszakertot_fogadtak_a_nogradi_polgarmester_nok","timestamp":"2020. március. 06. 10:18","title":"Összefogtak és stílusszakértőt fogadtak a nógrádi polgármester nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","shortLead":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","id":"20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2222ee57-5dab-4e34-b19b-b2e8f60f3514","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","timestamp":"2020. március. 05. 05:34","title":"Nyakunkon a kora tavasz, készüljön a napsütésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás utólagos akadálymentesítésének. A beépítés 2022 tavaszán kezdődik, kérdés, elég lesz-e a pénz, nyolc állomásra összesen 5,6 milliárd forint van.","shortLead":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás...","id":"20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d317ed8e-6ec8-46f9-9131-a884bfd1d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","timestamp":"2020. március. 06. 05:42","title":"2023-ra lesz lift egy már felújított metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","shortLead":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","id":"20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb100c-86e9-4945-a33d-f36e12aa8952","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 05. 12:48","title":"Iránban egy hónapra bezárják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"Schaffhauser Tibor","category":"gazdasag","description":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló kritikával illetik az Európai Bizottság március 4-én bemutatott uniós klímatörvény-tervezetét, amely nem határozott meg 2030-as kibocsátási célokat. A bizottságnak emellett szembe kell néznie a progresszív tagállamok kritikájával is, tucatnyi ország vezetői sürgetnek magasabb kibocsátás-csökkentési célokat, és azok mielőbbi elfogadását – a bizottság őszi terveivel szemben – legkésőbb júniusban szükségesnek tartják. De jöhet kritika a lemaradó országoktól is, amelyeknek a klímatörvény a későbbiekben alighanem legtöbb politikai vitát kiváltó pontja fáj majd, mely szerint a bizottság felhatalmazást kapna, hogy kötelezően követendő ajánlásokat szabjon a később meghatározott célok teljesítésében elmaradó tagállamok számára. A kétsebességes Európa szelleme a klímavédelemben is egyre láthatóbb. Elemzés.","shortLead":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló...","id":"20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2778b68d-52b3-4fb1-b457-aa36a4327282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","timestamp":"2020. március. 05. 14:49","title":"Miért kritizálja mindenki az uniós klímatörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f55e136-e9a7-47b8-b2a7-8b12ac4c2860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem külföldi gyógyszerész hallgatójánál igazolták a koronavírust – közölte az egyetem. Azt, hogy Magyarországon két koronavírusos beteg van, Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a Facebookon. Azt hivatalosan még nem közölte senki, hogy a másik diák hova jár.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem külföldi gyógyszerész hallgatójánál igazolták a koronavírust – közölte az egyetem. Azt...","id":"20200304_koronavirus_szlavik_rendkivuli_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f55e136-e9a7-47b8-b2a7-8b12ac4c2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80caf69c-44ea-49f9-ac70-7a86955c224a","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_koronavirus_szlavik_rendkivuli_budapest","timestamp":"2020. március. 04. 18:32","title":"Orbán jelentette be: két koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]