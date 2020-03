Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","shortLead":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","id":"20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2983530b-8fa1-4633-b6a3-13a4a4c56f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","timestamp":"2020. március. 04. 16:10","title":"Ha Matyi, akkor Rákosi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2190cc-ca6d-4ecb-aeb9-da045325a4bb","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Miért állít engem olyan helyzet elé egy oktatáspolitikai dokumentum, hogy én annak ne tudjak megfelelni?” – teszi fel a kérdést a Nemzeti alaptantervre utalva Pethőné Nagy Csilla középiskolai magyartanár, tankönyvszerző. Szerinte egy szaktanárnak választania kell: vagy a NAT modern pedagógiát leíró bevezetőjéhez tartja magát, vagy a tartalmat leíró másik feléhez. Az egyiket mindenképp el kell szabotálnia, mert együtt nem lehet megtanítani a kettőt. Tankönyveinek a jogait szerette volna megszerezni az Oktatási Hivatal, de ő nem járult hozzá azok NER-esítéséhez.\r

\r

","shortLead":"„Miért állít engem olyan helyzet elé egy oktatáspolitikai dokumentum, hogy én annak ne tudjak megfelelni?” – teszi fel...","id":"20200306_nat_interju_pethone_nagy_csilla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2190cc-ca6d-4ecb-aeb9-da045325a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f3297d-ee44-4ced-a11e-70e3566b677c","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_nat_interju_pethone_nagy_csilla","timestamp":"2020. március. 06. 11:20","title":"„Ha a NAT egyik fele jó, a másik meg totál problémás, akkor ez egy dilettáns tanterv”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9116c3fd-9591-40f3-8a4b-0c6a2326be6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Királyi híreink következnek. ","shortLead":"Királyi híreink következnek. ","id":"20200306_Vilmos_herceg_egy_eddig_rejtett_kepessegere_derult_feny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9116c3fd-9591-40f3-8a4b-0c6a2326be6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559df5b-4eb3-4152-b8e5-4d17339eb56b","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Vilmos_herceg_egy_eddig_rejtett_kepessegere_derult_feny","timestamp":"2020. március. 06. 10:42","title":"Vilmos herceg egy eddig rejtett képességére derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15903182-aacc-43cd-99db-77b0ab0768ed","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Több konfliktus is láthatóvá vált a fővárosi önkormányzati világban, amely amúgy a sokszínű Fidesz-ellenes erők kísérleti terepének és egyben vizsgamunkájának is tekinthető egy későbbi kormányzásra készülve. Karácsony és a DK egy színházigazgatói kinevezés miatt, a Momentum és az MSZP egy kerületi képviselői mandátumon kapott össze legutóbb. ","shortLead":"Több konfliktus is láthatóvá vált a fővárosi önkormányzati világban, amely amúgy a sokszínű Fidesz-ellenes erők...","id":"202010__mit_kivan_adk__aszinfalak_mogott__eroproba__fovarosi_nagycirkusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15903182-aacc-43cd-99db-77b0ab0768ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0232bf-fdd3-4456-abd0-ad5b3f857036","keywords":null,"link":"/360/202010__mit_kivan_adk__aszinfalak_mogott__eroproba__fovarosi_nagycirkusz","timestamp":"2020. március. 05. 13:00","title":"Fővárosi Nagycirkusz: ellenzéki artisták és erőművészek feszülnek egymásnak Budapesten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685df4a-b771-4921-af2c-7e1c65adb8bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hihetetlen harcot vívott egy másik autóssal egy forgalmas hollywoodi utcán.","shortLead":"Hihetetlen harcot vívott egy másik autóssal egy forgalmas hollywoodi utcán.","id":"20200306_Teljesen_megorult_egy_autos_egy_Los_Angelesi_keresztezodesben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0685df4a-b771-4921-af2c-7e1c65adb8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f496eb-d2a7-42e7-b8bf-4475e6f5da30","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_Teljesen_megorult_egy_autos_egy_Los_Angelesi_keresztezodesben__video","timestamp":"2020. március. 06. 13:39","title":"Teljesen megőrült egy autós egy Los Angeles-i kereszteződésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen biztosak lehetnek abban, hogy senki sem fér az így mentett csevegésekhez.","shortLead":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen...","id":"20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c12cf0-fac5-4cd2-9ef9-1d963d7d6605","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","timestamp":"2020. március. 06. 11:03","title":"Jó hír androidosoknak: tovább finomítja a WhatsApp a korlátlan tárolási funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6f4269-32a6-4f3a-85d2-4c5401524b52","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az egész világot sújtó koronavírus-járványban már Magyarországon is gondot okoz a termelésben a kínai és olasz szállítások akadozása. A kommunikációra irdatlan pénzeket költő magyar kormány az események sodrában vállat von, és hallgat a lényegről.","shortLead":"Az egész világot sújtó koronavírus-járványban már Magyarországon is gondot okoz a termelésben a kínai és olasz...","id":"20200305_Kohog_a_Fold_motorja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6f4269-32a6-4f3a-85d2-4c5401524b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32427b76-055f-4e03-afab-65bf25564c94","keywords":null,"link":"/360/20200305_Kohog_a_Fold_motorja","timestamp":"2020. március. 05. 07:00","title":"Kína eltüsszentette magát, a magyar gazdaságon is kijöttek a tünetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e884b8de-31d5-4acd-a72f-aae510ef7ee6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszavazta a szenátus is a csomagot. Oltóanyag-kutatásra is jut belőle.","shortLead":"Megszavazta a szenátus is a csomagot. Oltóanyag-kutatásra is jut belőle.","id":"20200305_83_milliard_dollarral_harcol_a_virus_ellen_Amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e884b8de-31d5-4acd-a72f-aae510ef7ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1869646b-0b54-400c-9d8e-a8a66a79c9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_83_milliard_dollarral_harcol_a_virus_ellen_Amerika","timestamp":"2020. március. 05. 22:01","title":"8,3 milliárd dollárral harcol a vírus ellen Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]